Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała grupę osób, które, zgodnie z podejrzeniami, miały przygotowywać atak terrorystyczny wzorowany na zamachu Andersa Breivika w Norwegii. Do tragicznego wypadku doszło na Słowacji. Co najmniej 12 osób zginęło a 20 jest rannych po zderzeniu autobusu z ciężarówką. Lokalne media podają, że autokarem podróżowali licealiści. W Strefie Gazy nadal niespokojnie. Mimo to, jak poinformował PZPN: sobotni mecz Polska-Izrael w Jerozolimie odbędzie się zgodnie z planem. O "apokaliptycznych zniszczeniach" mówią władze i mieszkańcy Wenecji. Rekordowo wysoka fala przypływu zalała około 80 proc. powierzchni miasta, straty szacowane są na setki milionów euro. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach środy przeczytasz w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

