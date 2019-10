"Wybory parlamentarne to wybór między Polską-plus, czyli Polską "wielkiego programu społecznego i gospodarczego", Polską obrony tradycyjny wartości i polskich interesów, a Polską-minus, czyli Polską, w której programy społeczne zostaną wycofane" - mówił w Kaliszu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński / PAP/Tomasz Wojtasik /

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił podczas konwencji wyborczej w Kaliszu, że w dniu wyborów Polacy podejmą decyzje, w którą stronę pójdzie Polska.

To wybór między Polską-plus a Polską-minus. Polska-plus to jest to, co my czynimy; to Polska wielkiego programu społecznego, Polska wielkiego programu gospodarczego, Polska obrony tradycyjnych wartości i obrony polskich interesów w sferze godności, ale też w sferze bezpieczeństwa ekonomicznego, militarnego. To jest to wszystko, co zostało uczynnione w ciągu ostatnich czterech lat i co ma być kontynuowane i rozwijane - mówił lider PiS.



Natomiast Polska-minus - mówił Kaczyński "to Polska, w której program społeczny - niezależnie od tego, jakie są dziś zapowiedzi i deklaracje, będzie wycofany, ograniczony, a w końcu prawdopodobnie całkowicie zaniechany". Jak dodał, Polska-minus to kraj, w którym "nie będzie polityki gospodarczej, bo jedyna polityka to prywatyzacja, w którym wartości będą podważane i to w sposób bardzo radykalny".



Według Kaczyńskiego Polska-minus to także w kraj, w którym "sprawy bezpieczeństwa, naszego statusu międzynarodowego będą traktowane w taki sposób, że często będzie można uznać, że w gruncie rzeczy - tak jak było w latach poprzednich - chodzi o załatwienie całkiem prywatnych spraw, całkiem prywatnych awansów".