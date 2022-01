​Wicepremier Jarosław Kaczyński został Człowiekiem Wolności Tygodnika "Sieci" - poinformował portal wPolityce.pl. Kaczyński otrzymał tytuł, gdyż "skutecznie przygotował państwo polskie na możliwe zagrożenie i zwiększył jego możliwości obronne w czasie prezydentury Donalda Trumpa".

Jarosław Kaczyński / Wojciech Olkuśnik / PAP

Portal wPolityce.pl opublikował komunikat kapituły tytułu "Człowiek Wolności Tygodnika Sieci".

Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy i komentarze, które - jak co roku - dotarły do nas w związku z wyborem laureata tytułu Człowiek Wolności Tygodnika "Sieci" za rok 2021. Gdy je czytaliśmy, gdy rozmawialiśmy z wieloma osobami bezpośrednio, przypominaliśmy sobie jak intensywny to był rok. Czas przeciążeń geopolitycznych i wewnętrznych, ambitnych zmian i ciężkiej walki z ciągnącą się pandemią - napisano w komunikacie.

Kapituła zwróciła też uwagę, że "jeden wątek najmocniej wracał we wszystkich niemal wypowiedziach: obrona granicy Rzeczypospolitej". Dla Polaków, tak doświadczonych historycznie, nie ma sprawy bardziej świętej. I od 2010 roku nie było poważniejszego testu dla sprawności naszego państwa i spójności naszej wspólnoty - podkreśliła kapituła.

W ocenie naszych czytelników kluczowa, najważniejsza dla polskiej obrony była jednak rola wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zarówno w czasie apogeum kryzysu, jak i wcześniej, gdy skutecznie przygotował państwo polskie na możliwe zagrożenie, zwiększył możliwości obronne, w tym wykorzystał okienko możliwości w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Podkreślano też wagę projektu Ustawy o Obronie Ojczyzny, która buduję perspektywę skokowego zwiększenia bezpieczeństwa naszego państwa - podkreślono w komunikacie.

Zapewniono też, że głosy "zdecydowanej większości czytelników" potwierdziła kapituła tytułu "Człowiek Wolności Tygodnika Sieci". Dlatego tytuł ten za rok 2021 otrzymuje premier Jarosław Kaczyński.

O formule i terminie wręczenia tytułu "Człowiek Wolności" kapituła poinformuje wkrótce - zaznaczono.