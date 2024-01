Ćwiczyć, schudnąć, zadbać o finanse i zdrowy styl życia - to najczęstsze postanowienia noworoczne słuchaczy RMF FM. W nowym, 2024 roku 24 proc. uczestników sondażu zrealizowanego przez Grupę RMF podejmie próbę realizacji postanowień. Aż 70 proc. osób nie ma tego w planach.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nowy rok, nowi my.... 1 stycznia powraca temat noworocznych postanowień. Okazuje się jednak, że podejmuje je stosunkowo niewielka grupa osób - każdego roku tylko ok. 11 proc. słuchaczy. Nieco liczniejsza grupa decyduje się na to "od czasu do czasu" (23 proc.). W przeszłości postanowienia robiło 23 proc., a spora grupa (43 proc.) w ogóle nie robi ich nigdy.

Biorąc pod uwagę płeć rokrocznie postanowienia noworoczne nieco częściej podejmują kobiety (13 proc.) niż mężczyźni (10 proc.). Panowie z kolei dominują wśród osób, które nigdy nie robią takich postanowień (48 proc.). Gdy jednak dodamy tych, którzy nigdy nie robią postanowień oraz tych, którzy zrezygnowali z ich robienia, to pomiędzy płciami nie widać żadnych różnic (po 66 proc.).

/ Grafika RMF FM

W nowym, 2024 roku postanowienia zamierza zrobić 24 proc. z nas, w tym nieznacznie częściej będą to tym razem panowie (25 proc.), a nie panie (22 proc.). Większość (70 proc.) nie ma noworocznych postanowień.

/ Grafika RMF FM

Postanowienia zaplanowane na 2024 rok najczęściej dotyczą większej aktywności fizycznej (36 proc.) - tę respondenci zwykle opisywali słowami "dbać o aktywny tryb życia", "więcej ćwiczyć", uprawiać sport", "więcej się ruszać", "utrzymywać formę fizyczną". Jedna z osób biorących udział w badaniu zapisała, że chce "przebiec maraton w czasie 3:30", inni planują ćwiczyć boks, ping-pong, czy podciąganie się na drążku.

Z aktywnością fizyczną wiąże się również popularne postanowienie, by schudnąć (24 proc.) - one opisywane było także jako "zrzucić parę kilogramów", "zrzucić trochę z wagi". Jedna osoba obiecuje "schudnę 11,5 kg".

Na trzecim miejscu uplasowała się obietnica zadbania w nowym roku o swoje finanse, co zapisywano m.in. jako "oszczędzać", "zarabiać", "inwestować". Tutaj wpisano też postanowienie "wygrać sejf w RMF FM z główną nagrodą".

Bardzo często postanowienia noworoczne dotyczą troski o zdrowie i zdrowy styl życia (18 proc.) oraz zadbania o dietę i zdrowe odżywianie (15 proc.). W tej kategorii znalazło się też pilnowanie balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem (przykładowa odpowiedź - "bardziej angażować się w pracę, ale bez szkody dla życia rodzinnego").

Stosunkowo często postanowienia będą dotyczyć chęci zadbania o relaks i wyciszenie oraz radość życia (13 proc.). Niektórzy podkreślali, że chcą częściej spotykać się z przyjaciółmi. Inni precyzowali, że zamierzają być "lepsi dla siebie", "bardziej cierpliwi", zadbają "o spokój psychiczny i emocjonalny".

Do kategorii troski o radość życia należy też zaliczyć obietnice zadbania o rodzinę, dzieci i sprawy prywatne (5 proc.). Tu znalazło się też postanowienie by w 2024 roku wybrać się na kurs adopcyjny.

Dla wielu słuchaczy i słuchaczek ważne okazały się wyjazdy na wycieczki i podróże (13 proc.).

Szereg osób zapisało, że chce rozprawić się z nałogami: palenia papierosów (12 proc.), picia alkoholu (3 proc.) oraz hazardu (2 proc.). Jeden ze słuchaczy zapisał "skończyć z chlaniem i wziąć się za swoją formę (ćwiczenia fizyczne). Pieniądze, które przeznaczam na alkohol odkładać w skarbonce". Trzymamy za słowo!

Niektórzy postanowili, że czas kupić mieszkanie, samochód, czy rozwijać swoje hobby, pasje i zainteresowania. Te standardowe i bardziej niezwykłe: robótki rękodzielnicze, budowa wiaty na przyczepę kempingową, zrobić patent sternika motorowodnego oraz założyć własne akwarium/krewetkarium. Trzymamy kciuki!

Uwaga, z powodu zaokrągleń lub możliwości podania więcej niż 1 odpowiedzi wyniki mogą nie sumować się do 100%. / Grafika RMF FM

Badanie własne Grupy RMF zrealizowano w dniach 29.11-12.12.2023. Wywiady przeprowadzono techniką wywiadu internetowego CAWI z osobami w wieku 18+ lat, które deklarowały słuchanie stacji Grupy RMF.