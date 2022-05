Niemal połowa ankietowanych Polaków korzystała w ostatnim roku z prywatnej służby zdrowia z powodu ograniczonej dostępności do lekarzy czy badań diagnostycznych. Zdaniem większości Polaków, dostępność do leczenia jest w Polsce taka sama, jak przed pandemią. 42,3 proc. osób uważa, że jest gorzej – tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

/ Shutterstock

Od dziś w Polsce nie obowiązuje już stan epidemii, który został wprowadzony w naszym kraju 20 marca 2020 roku. Przekształcono go w stan zagrożenia epidemicznego. Jak tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski, oznacza to, że "regulacje, które do tej pory wymagały warunkowania stanem epidemii, w tej chwili tego warunkowania już nie wymagają".

Zmianę dotyczącą stanu epidemii poprzedziły decyzje rządu o zniesieniu praktycznie wszystkich obostrzeń, które w trakcie ostatnich miesięcy obowiązywały w Polsce. Zniknęły limity osób, jakie musiały być zachowane w sklepach, restauracjach, środkach transportu czy podczas spotkań i imprez. Usta i nos trzeba zasłaniać tylko w podmiotach leczniczych. Zniesiono izolację domową i kwarantannę. Zlikwidowano szpitale covidowe i znacznie ograniczono teleporady.

W związku ze zniesieniem obostrzeń, dostęp do opieki medycznej miał się poprawić. W najnowszym sondażu United Surveys ankieterzy zapytali Polaków o opinie na temat działania służby zdrowia.

Na pytanie "czy Pan/i lub komuś z bliskiego otoczenia podczas pandemii z powodu ograniczonej dostępności do lekarzy pogorszył się stan zdrowia lub zbyt późno zdiagnozowano chorobę?" zdecydowana większość (73,8 proc.) odpowiedziała, że "nie". 22,8 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco. W tej sprawie zdania nie ma 3,4 proc. ankietowanych.

/ RMF FM

Polacy zostali też zapytani o to, "jak na podstawie własnych doświadczeń i doświadczeń z bliskiego otoczenia" oceniają dostępność opieki zdrowotnej. Ponad połowa osób, które wzięły udział w badaniu twierdzi, że dostępność leczenia jest taka sama, jak przed pandemią (52,6 proc.). Nieco mniej, bo 42,3 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja się pogorszyła w stosunku do stanu sprzed pandemii. Niewiele jest osób, które są zdania, że dostępność do leczenia polepszyła się (1,9 proc.).

/ RMF FM

Chcieliśmy się też dowiedzieć, czy w ciągu ostatniego roku Polacy korzystali z prywatnej służby zdrowia z powodu ograniczonej dostępności do lekarzy czy badań diagnostycznych. Nieznacznie więcej osób (51,2 proc.) na tak postawione pytanie odpowiedziało "nie", natomiast 48,3 proc. odpowiedzieli, że "tak". Mniej niż 1 proc. wskazało, że nie wie, czy korzystało z prywatnej służby zdrowia.