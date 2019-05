​Drugi stopień zagrożenia hydrologicznego na Pomorzu. Woda może przekroczyć stan ostrzegawczy na dolnej Wiśle i w ujściu rzeki - ostrzega IMGW. W najbliższych dniach wezbrania wystąpią w dolnym biegu Wisły i Odry. Instytut odradza zbliżanie się wówczas do rzek. To bardzo groźny żywioł - podkreślono w komunikacie.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej kulminacja fali wezbraniowej nad ranem w piątek przeszła przez Toruń, następnie przemieściła się w kierunku Bydgoszczy. W sobotę fala wystąpi w Chełmnie i Grudziądzu, a w poniedziałek - przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i około alarmowych w Gdańsku Przegalinie - przedłużona fala ujdzie do Morza Bałtyckiego.

Na dopływach Wisły prognozowane są spadki, a także wahania stanu wody związane m.in. z przemieszczaniem się wód opadowych. Wzrosty mogą wystąpić jedynie - według prognoz - na karpackich dopływach Wisły ze względu na możliwe opady deszczu.

Kulminacja wezbrania na Odrze przeszła w piątek przez Słubice. Według Instytutu stan wody będzie rósł w Kostrzynie Nad Odrą, a w kolejnych dniach - na całej dolnej Odrze.

Niewielkie wzrosty i wahania stanów wody prognozuje się na górnej i środkowej Odrze. Stany wody dopływów tego odcinka rzeki na ogół będą opadały, a wzrosty możliwe są jedynie w lewostronnych dopływach górnej Odry.

IMGW apeluje o zachowanie ostrożności w najbliższych dniach - zwłaszcza, kiedy wezbranie będzie się przemieszczać dolną Wisłą i dolną Odrą. Osoby, które zbliżają się do brzegów tych rzek, muszą pamiętać, że jest to bardzo groźny żywioł, i lepiej nie zbliżać się do wody i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe - podkreślono w komunikacie.

W chwili, gdy zauważymy niebezpieczną sytuacją w okolicy rzeki, powinniśmy wezwać odpowiednie służby.