Słupki rtęci w weekend pokażą powyżej 30 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Najcieplej będzie na północnym-zachodzie kraju.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę na zachodzie kraju termometry pokażą powyżej 30 st. C. W niedzielę takie wartości będzie można zaobserwować na znacznym obszarze kraju.

W sobotę najcieplej będzie na południowym-zachodzie kraju. Temperatura wyniesie tam od 27 do 30 st. C. Nieco chłodniej będzie na obszarach podgórskich. Tam słupki rtęci sięgną 26 st. C.

W sobotę piękna pogoda, ale trochę więcej chmur - prognozuje Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Na północnym-wschodzie temperatura wyniesie od 23 do 27 st. C. Na obszarach podgórskich słupki rtęci sięgną około 26 st. C. W Beskidach temperatura wyniesie od 16 do 19 st. C, a w szczytowych partiach Sudetów od 13 do 15 st. C.