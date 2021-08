30-letni mieszkaniec Gdyni usłyszał zarzut zawiadomienia o fałszywym zagrożeniu. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj w porcie po incydencie na pokładzie promu Stena Line płynącego z Karlskrony do Gdyni. Miał on grozić, że wysadzi jednostkę. Kilka godzin trwało przeszukanie statku, na szczęście nie znaleziono - wbrew temu, co miał twierdzić zatrzymany - ładunków wybuchowych.

REKLAMA