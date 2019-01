W tym roku pierwsi zimowe ferie zaczynają uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Tam przerwa międzysemestralna zaczyna się 12 stycznia i potrwa do 27. Jakie atrakcje przygotowały miejskie ośrodki kultury? Sprawdźcie.

W feriach można bedzie nie tylko lepić bałwana... / Pixabay

Na tegoroczne ferie zimowe Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach przygotował kilka propozycji dla wypoczywających w mieście. W ciągu tych dwóch tygodni będzie można zobaczyć spektakle cieszące się największą popularnością wśród widzów, czyli "Super Piotruś Pan", "Akademia Pani Beksy", "Misiaczek", "Pan Maluśkiewicz i wieloryb", "O Rybaku i Złotej Rybce", "Kopciuszek", "Mały Tygrys Pietrek". Ponadto na deskach wystawiane będę: pantomima dla dzieci "Opowieść o Piotrusiu i Wilku" i najnowszy spektakl "Pod adresem marzeń".

Na spektakle grane od wtorku do piątku będą tańsze bilety - 14,00 zł.

Teatr "Kubuś" zaprasza również na bezpłatne warsztaty plastyczne, podczas których studenci Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pomogą dzieciom przygotować własnoręcznie wykonane niespodzianki dla swoich Dziadków z okazji ich styczniowego święta. Nie zabraknie również zabawy karnawałowej z bajkowymi zadaniami animacyjnymi i słodkim poczęstunkiem.

Atrakcje czekają także w Energetycznym Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego. Uczestnicy zaplanowanych na ten czas warsztatów na własnej skórze będą mogli poczuć moc nauki.

Ferie w Centrum to dwa warsztaty połączone ze zwiedzaniem wystawy, które odbywać się będą od wtorku do piątku o godz. 09:00 oraz o godz. 11:30. O godz. 14:00 będzie można zwiedzać wystawę "Energia".

Zaplanowano także weekendowe atrakcje: "Familijne soboty", podczas których będzie można zwiedzać wystawy oraz wziąć udział w warsztatach. Każda sobota to dwa cykle zajęciowe - o godz. 13:00 "Mamo, tato, a dlaczego...?" oraz o godz. 14:00 "Warsztat młodego odkrywcy". Wejścia na wystawę będą odbywać się co godzinę - pierwsze o g. 11:00, ostatnie - 17:00.

Zajęcia podczas ferii zimowych zaplanowało także Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Podczas zajęć z cyklu "Spotkania ze sztuką" uczestnicy obejrzą wystawę "Kapitał sztuki - suplement 2018", będącą prezentacją prac artystów z regionu świętokrzyskiego. Poznają różne gatunki i dziedziny sztuk plastycznych. Nauczą się je rozróżniać i poznają ich cechy charakterystyczne. Same wykonają własne dzieło, nawiązujące problematyką do wystawy. Wszystkie materiały zapewnia BWA. Zajęcia będą odbywały się od 14 stycznia do 1 lutego 2019 roku.

Druga propozycja BWA to zajęcia plastyczne w plenerze "Ślady na śniegu", które będą organizowane wokół galerii od 14 do 25 stycznia 2019 roku, oczywiście tylko wtedy, gdy będzie leżał śnieg. Na zajęciach dzieci i młodzież dowiedzą się, czym jest land art oraz same wykonają dzieła ze śniegu. Będą tworzyć m.in. wydeptywane wzory na śniegu oraz bałwankowe instalacje.

Z kolei w Centrum Geoedukacji od 15 stycznia odbywać się będą GEO-FERIE. To już ósma edycja zimowych spotkań z geologią świętokrzyską. W związku z modernizacją wystawy stałej i Kina 5D feryjni gości będą mogli skorzystać z cyklu specjalnych warsztatów geo-przyrodniczych. W programie m.in. warsztaty szlifowania skał, zajęcia ekologiczne czy gry i zabawy edukacyjne. Szczegółowy program warsztatów dostępny jest na stronach internetowych: www.geopark-kielce.pl, www.centrum-geoedukacji.pl

Wstęp na wszystkie geo-feryjne zajęcia jest bezpłatny, natomiast konieczna jest wcześniejsza rezerwacja: telefonicznie (41/ 36 76 800) lub drogą e-mailową (rezerwacje@geopark-kielce.pl)

Opracowanie na podstawie Urzędu Miasta w Kielcach