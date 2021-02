Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zdecydował po południu o ewakuacji z zagrożonych powodzią terenów osiedla Borowiczki – ul. Gmury. Poziom Wisły w tym mieście przekracza stany alarmowe. Z minuty na minuty sytuacja jest coraz gorsza. "Tempo, w jakim wody przybywa, jest piorunujące" – przyznają mieszkańcy w rozmowie z reporterami RMF FM.

W Płocku pogarsza się sytuacja powodziowa. Od wczoraj obowiązują alarmy przeciwpowodziowe. Napływające bryły lodu utworzyły zator w miejscowości Popłacin poniżej miasta. W efekcie zablokowany jest swobodny przepływ wody i poziom rzeki stale się podnosi.

Woda wdarła się na jezdnię i na teren niektórych posesji. To straszne, tak jakby ktoś z kubka wylewał wodę. Tak ona idzie po tym śniegu. Tempo, w jakim wody przybywa, jest piorunujące - stwierdziła w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Balinowskim mieszkanka Płocka.

Zagrożenie powodziowe w Płocku. rozmowa z mieszkanką ul. Gmury Michał Dukaczewski / RMF FM

Prezydent miasta Andrzej Nowakowski zdecydował o ewakuacji zagrożonych powodzią terenów osiedla Borowiczki - ul. Gmury. Ewakuowanych może być 115 osób, a także zwierzęta. Część mieszkańców już wcześniej zdecydowała się opuścić miejsce zamieszkania.

W rozmowie z RMF FM Nowakowski przyznał, że dla mieszkańców przygotowano miejsca w Bursie Płockiej znajdującej się przy ul. 3 Maja 35. Ewakuacja nie jest jednak obowiązkowa. Jeśli ktoś będzie chciał zostać i chronić swój dobytek - nie można zmusić go do opuszczenia domu.

Zator lodowy na Wiśle. Rozmowa z prezydentem Płocka nagrana przed decyzją o ewakuacji Michał Dukaczewski / RMF FM

Dużo starszych ludzi tu mieszka, ale to nawet młodzież nie zostawi całego dobytku - twierdzi mieszkaniec ulicy Gmury, z którym rozmawiał nasz reporter.

Na razie chętnych jest co najmniej kilkanaście osób, ale ta liczba na pewno będzie wzrastać. Policjanci i strażnicy miejscy chodzą od domu do domu i zachęcają do ewakuacji.

Strażacy i żołnierze pracują na brzegu rzeki i układają worki z piaskiem. Tak samo działają oni po drugiej, lewej stronie Wisły przy ulicy Nadwiślańskiej - tam też robi się bardzo niebezpiecznie - decyzji o ewakuacji tamtych okolic jeszcze nie ma, ale jeśli woda nadal będzie tak szybko wzbierać, na pewno zostanie ona podjęta.







Miasto prosiło o wysłanie lodołamaczy. Wody Polskie tłumaczą, że jest na to za zimno

Prezydent Nowakowski od wczoraj prosił o uruchomienie lodołamaczy, ale państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie poinformowało, że statki mogą zostać uruchomione najwcześniej w przyszłym tygodniu.

W rozmowie z Mariuszem Piekarskim Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą, przekonywał, że uruchomienie lodołamaczy teraz - przy ujemnej temperaturze i, co ważne, przy podobnych prognozach na najbliższe dni i noce - mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku.

Jak wyjaśnił Woś, teraz pokrywa lodowa tworzy się samoczynnie, ale woda wciąż pod nią przepływa - gdyby natomiast lód został pokruszony, połamana kra zamarzałaby natychmiast, a to tylko przyspieszyłoby spiętrzanie wody.

I w tym momencie, gdybyśmy uruchomili akcję lodową, to niejako uruchomilibyśmy produkcję lodu: dlatego że ten połamany lód za chwilę zacząłby nam zamarzać przy tej temperaturze, tego lodu będzie jeszcze więcej - powiedział naszemu reporterowi wiceszef Wód Polskich.

W tej sprawie wypowiedział się też wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że nie jest aż tak dramatyczna, jak to się jeszcze zdawało wczoraj wieczorem czy dzisiaj rano - stwierdził i dodał: W zarządzaniu kryzysowym, jak w każdym innym działaniu, które dotyczy rzeczy ważnych, należy brać pod uwagę przede wszystkim wiedzę naukową, doświadczenie. Eksperci mówią, że to, co niektórym zdawało się najlepszym rozwiązaniem już w tej chwili, jak łamanie lodu, w tym momencie nie byłoby najwłaściwszym działaniem i mogłyby doprowadzić nie tylko do pogorszenia sytuacji teraz, ale przede wszystkim w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni, wtedy, kiedy lód zacznie topnieć.

Będąc przygotowanymi do tego, żeby w każdej chwili uruchomić łamanie lodu przy pomocy całej floty lodołamaczy gotowych do pracy, podejmujemy decyzję, że w tej chwili taki moment jeszcze nie nastąpił - zaznaczył Radziwiłł. Zadeklarował jednocześnie "wszelkie możliwe wsparcie, jeżeli byłoby takie potrzebne", w tym przy zabezpieczaniu mienia, ludzi i wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem Państwowej Straży Pożarnej, wojska, w tym WOT.

Prezydenta Płocka te tłumaczenia nie przekonują.

Od wczoraj monitujemy Wody Polskie, żeby puściły lodołamacze: żeby ten zator rozbić - bo jaki ma być inny scenariusz? I słyszymy, ja jako prezydent czy mój zespół zarządzania kryzysowego, że jest za zimno. To my będziemy czekać do wiosny w tym momencie? - stwierdził Andrzej Nowakowski w rozmowie z Mariuszem Piekarskim.

Jak ironicznie skwitował: Widać mamy lodołamacze czekające na wiosnę.