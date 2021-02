Coraz gorsza sytuacja powodziowa w Płocku: na wszystkich wodowskazach w mieście przekroczone są już stany alarmowe. Zator na Wiśle na północ od Płocka tworzą napływające bryły lodu. Miasto prosi o uruchomienie lodołamaczy – państwowe Wody Polskie odpowiadają, że jest na to za zimno. "Widać mamy lodołamacze czekające na wiosnę" – ironizuje prezydent Płocka.

Wisła w Płocku: zdjęcie z 8 lutego / Szymon Łabiński / PAP

Jak donoszą dziennikarze RMF FM Mariusz Piekarski i Michał Dobrołowicz, woda zalewa już bulwary wiślane w centrum Płocka, podtopiona jest już część ulic w mieście.

Podtopionych zostało kilka budynków i jezdnia na położonej w Płocku najniżej ul. Gmury.

Niewykluczona jest tam wielka ewakuacja, zorganizowana przez urząd miasta: w sumie, jak ustalił Michał Dobrołowicz, chodzi o 150 ludzi.

W pogotowiu czekają już miejskie autobusy, które miałyby przewieźć ewakuowanych do Bursy Płockiej.

Jak donosi jednak nasz dziennikarz, wielu mieszkańców nie czeka na zorganizowaną ewakuację: zdecydowali się sami wyjechać z zagrożonego rejonu.

Cytat Ja już się ewakuuję, mam niepełnosprawnego męża. On trzy razy w tygodniu jeździ na dializy, a karetka na pewno nie przyjedzie, jak (Wisła) wyleje na drogę. Wszystkie meble, wszystko powynosiliśmy na piętro, lodówki poodłączane, woda z pieca spuszczona, tak że wszystko jest zabezpieczone. Musimy sobie radzić. Mieszkanka Płocka w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem

Równocześnie przy ul. Gmury trwa układanie worków z piaskiem.

Prezydent Płocka: Poziom wody podnosi się o kilka-kilkanaście centymetrów na godzinę

Prezydent Płocka podkreślił, że - co jest najgorsze - nie wiadomo, jak gruby jest zator na Wiśle na północ od miasta, gdzie spiętrza się lód.

"Na wodowskazach widzimy, że wysokość wody rośnie tam po kilka-kilkanaście centymetrów na godzinę. No to trudno być spokojnym" - stwierdził Andrzej Nowakowski w rozmowie z Mariuszem Piekarskim.

Zaznaczył, że od wczoraj prosi o uruchomienie lodołamaczy, ale państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie wciąż takiej decyzji nie podjęło. Prezydent interweniował już w tej sprawie u wojewody mazowieckiego.

Wody Polskie: Na lodołamacze jest za zimno. Prezydent Płocka: Widać czekają na wiosnę

W najbliższym czasie jednak lodołamacze nie wyruszą kruszyć lodu na Wiśle: według władz Wód Polskich, jest na to za zimno.

W rozmowie z Mariuszem Piekarskim Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą, przekonywał, że uruchomienie lodołamaczy teraz - przy tak ujemnych temperaturach i, co ważne, przy podobnych prognozach na najbliższe dni i noce - mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku.

Jak wyjaśnił Woś, teraz pokrywa lodowa tworzy się samoczynnie, ale woda wciąż pod nią przepływa - gdyby natomiast lód został pokruszony, połamana kra zamarzałaby natychmiast, a to tylko przyspieszyłoby spiętrzanie wody.

"I w tym momencie, gdybyśmy uruchomili akcję lodową, to niejako uruchomilibyśmy produkcję lodu: dlatego że ten połamany lód za chwilę zacząłby nam zamarzać przy tej temperaturze, tego lodu będzie jeszcze więcej" - powiedział naszemu reporterowi wiceszef Wód Polskich.

Prezydenta Płocka te tłumaczenia nie przekonują.

"Od wczoraj monitujemy Wody Polskie, żeby puściły lodołamacze: żeby ten zator rozbić - bo jaki ma być inny scenariusz? I słyszymy, ja jako prezydent czy mój zespół zarządzania kryzysowego, że jest za zimno. To my będziemy czekać do wiosny w tym momencie?" - stwierdził Andrzej Nowakowski w rozmowie z Mariuszem Piekarskim.

Jak ironicznie skwitował: "Widać mamy lodołamacze czekające na wiosnę".

Do Płocka wyruszył wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. W starostwie powiatowym zwołał kolejny sztab kryzysowy z udziałem władz miasta.