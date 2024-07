Duże zmiany w organizacji ruchu na Śląsku. Kierowcy utkną w korku na S86 między Sosnowcem a Katowicami i na ul. Bocheńskiego w pobliżu budowanego stadionu GKS-u.

Duże zmiany dla kierowców / shutterstock / Shutterstock

Od dziś (16 lipca) duże zmiany w organizacji ruchu na Śląsku. Trwają prace na S86 między Sosnowcem a Katowicami. Zmiany wprowadzono też na ul. Bocheńskiego w pobliżu budowanego stadionu GKS-u.



Na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami trwają przygotowania do przebudowy wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Do tej pory z ruchu wyłączone były lewe pasy obu jezdni. Dziś to utrudnienie zniknęło, ale jest nowe - drogowcy wyłączyli z ruchu prawy pas jezdni prowadzący od strony Sosnowca w kierunku centrum Katowic. Kierowcy utkną tam w korku.