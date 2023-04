W Dzienniku Ustaw opublikowano wchodzące w skład pakietu rozwiązań, który ma poprawić sytuację polskich rolników. Dotyczą one wsparcia dla producentów zbóż i dopłat do nawozów.

Zdj. ilustracyjne / PATRICK PLEUL / PAP/DPA

Rozporządzenie, które wejdzie w życie w sobotę, przewiduje, że rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.

Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE. W województwie lubelskim lub podkarpackim będzie to: 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

W województwach - małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim będzie to: 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta oraz 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.



W pozostałych województwach stawki ustalono na: 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Drugie rozporządzenie, które wejdzie w życie po upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia, odnosi się do uruchomienia pomocy dla rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. Wsparcie dotyczyć będzie także producentów rolnych, którzy kupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Oba programy będą wymagać zgody Komisji Europejskiej.