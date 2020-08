Rodzice prawie połowy dzieci rozpoczynających naukę nie złożyli jeszcze wniosku o rządową wyprawkę szkolną - czyli 300 złotych. Dziś mija termin, które gwarantuje otrzymanie tych pieniędzy we wrześniu. Te pieniądze przysługują rodzicom ponad 4,5 miliona dzieci. A wnioski o pieniądze z rządowego programu Dobry Start złożyli rodzice raptem 2,8 miliona - choć mogą się o to ubiegać od 1 lipca.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak podpowiada dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, wniosek najlepiej złożyć przez internet. Oczywiście można też iść do urzędu albo pomocy społecznej, ale internet to najwygodniejsza metoda, dająca gwarancję, że nie przegapimy terminu.

Dobry Start: Komu przysługuje to świadczenie?

Pieniądze z programu Dobry Start -300 zł - przyznawane są raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat.



Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.



Rodziny otrzymują świadczenie Dobry Start bez względu na dochód.



Pieniądze z programu Dobry Start nie przysługują na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Program Dobry Start nie obejmuje szkół wyższych - w związku z tym pieniądze nie przysługują rodzicom studentów.

Od 2019 roku wsparcie z programu Dobry Start przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Pieniądze z programu Dobry Start są zwolnione z opodatkowania. To oznacza, że rodzina otrzyma świadczenie w pełnej wysokości.



Dobry Start: Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.



Od 1 sierpnia wnioski można składać także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie miasta/gminy lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dobry Start: Kiedy rodzina otrzyma pieniądze?

Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub w listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.





Dobry Start - najważniejsze informacje o programie / https://www.gov.pl/web/rodzina /

Dobry Start: Jak wygląda wniosek?