W życiu Martyny dużo się dzieje: studia, praca, praktyka, pasja, spotkania ze znajomymi. W takim natłoku zajęć czasem trudno się zatrzymać i zastanowić nad tym, co jest ważne. Martyna studiuje psychologię, pracuje jako korepetytorka języka angielskiego, odbywa praktyki psychologiczne, a ostatnio przebranżowiła się z nauczania angielskiego dzieci na nauczanie dorosłych. A w wolnych chwilach - tak, Martyna je znajduje - tworzy teksty literackie. Mimo że 24-latka jest dość zajęta, to udało jej się znaleźć czas na pomaganie - Wolontariat w Akademii Przyszłości pozwala zatrzymać się na chwilę i zapomnieć o chaosie życia codziennego. Pomaga spojrzeć na świat z innej, często już dawno zapomnianej, perspektywy - mówi wolontariuszka.

Dwa lata temu Martyna zgłosiła się do Akademii Przyszłości . Dzięki takim osobom, jak ona, w edycji 2022/2023 wsparcie otrzymało ok. 2 tys. dzieci, które miały trudności z pewnością siebie, nawiązywaniem relacji czy niską motywacją do nauki.

Co robi wolontariusz w Akademii Przyszłości?

Wolontariusz spotyka się z dzieckiem 1:1 w najbliższej placówce, z którą współpracuje Akademia, i dzieli się z nim tym, co ma najlepsze - najczęściej jest to: uwaga, serdeczny uśmiech, dobra rada oraz przygotowany plan spotkania. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają godzinę. Te wspólne rozmowy pomagają dziecku dostrzegać małe sukcesy i budować poczucie własnej wartości.

"Masz czas? Bo ja czuję się samotna"

Wśród podopiecznych Akademii Przyszłości była Ania. Dziewczynka, z którą Martyna spotykała się raz w tygodniu. 11-latka pochodziła z innego kraju i czuła się obco w nowej klasie. Nie potrafiła nawiązywać relacji oraz miała problemy w nauce, szczególnie z matematyką. W przyszłości chciałaby zostać programistką gier komputerowych. Drogi Martyny i Ani zbiegły się w jednym miejscu - w Akademii Przyszłości.

Dzień z życia wolontariuszki Akademii - taki, jak każdy, a jednak inny

"Budzik zadzwonił punkt szósta rano. Mimo pogodnego poranka, czułam, jak jakaś dziura pęcznieje mi w żołądku. Ptaki nie śpiewały (...)" - czytamy w pamiętniku wolontariuszki. Wstęp nie brzmiał optymistycznie, ale był to dopiero początek dnia.

Po wykładach na uczelni Martyna szła na umówione spotkanie ze swoją podopieczną z Akademii Przyszłości. Odległość między uczelnią a szkołą podstawową, w której wolontariuszka spotykała się z dziewczynką, była dla niej przyjemną pauzą w intensywnym życiu.

W trakcie drogi na spotkanie Martyna przypomniała sobie o obietnicy, którą dała podopiecznej Ani, że na następnym spotkaniu porozmawiają o ich ulubionych grach: "Poczułam, jak kąciki ust unoszą mi się do góry" - napisała szczęśliwa Martyna, która być może intuicyjnie przeczuwała to, co miało wydarzyć się za ponad godzinę.

Są takie sytuacje, gdy czas przestaje istnieć

W szkole Martyna i jej podopieczna Ania rozsiadły się na kanapach i zaczęły rozmawiać. Spotkanie z drugim człowiekiem to podróż w nieznane, gdzie czas przestaje istnieć. Uwielbiam słuchać jej historii. Lubię, kiedy wciąga się w swoje opowiadania i razem zapominamy o świecie - opowiada wolontariuszka.

Godzina jednak minęła. Będę się już zbierać - powiedziała Martyna. A wie pani, co? - zapytała nagle dziewczynka i dopowiedziała: Jest pani moją przyjaciółką!

Twój czas ma dobroczynny wpływ na dziecko

Życie 11-latki odmieniło się dzięki wolontariuszce Akademii Przyszłości. Dziewczynka zaczęła lubić matematykę i stała się odważniejsza wobec kolegów i koleżanek. Częściej się też uśmiecha.

A życie Martyny - dzięki temu dodatkowemu elementowi w jej kalendarzu, jakim jest wolontariat - stało się barwniejsze i bardziej satysfakcjonujące.

