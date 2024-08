"Jeśli ludzie zaczną się zbliżać do delfina, może to go bardziej zdezorientować"

BDMLR wyjaśniła, że ma bardzo ograniczone możliwości sprowadzenia delfina do morza.

Mamy nadzieję, że znalazł drogę do bardziej rozsądnej lokalizacji w kierunku ujścia Tamizy. Nie ma sposobu, abyśmy mogli go fizycznie przenieść, chyba że utknąłby na mieliźnie. Wszystko, co możemy zrobić, to monitorować go, sprawdzać jego zachowanie i robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że wszyscy na rzece są świadomi, że delfin tam jest i że trzymają się od niego z daleka. Najgorsze jest to, że jeśli ludzie zaczną się do niego zbliżać, może to go bardziej zdezorientować - powiedziała dyrektor organizacji Julia Cable.

Dlaczego delfiny zaczynają wpływać w górę rzeki?

Z kolei Mary Tester, która odpowiada w BDMLR za Tamizę, wyjaśniła, że o ile obecność delfinów na obszarze ujścia rzeki do Morza Północnego jest normalna, to pojawianie się ich aż tak daleko, w Londynie, jest niebezpieczne dla tych zwierząt.

To już czwarty przypadek w tym roku, gdy delfin pojawia się w Londynie. Tester powiedziała, że są różne teorie, dlaczego delfiny zaczynają wpływać w górę rzeki - może to być związane ze stawianiem morskich farm wiatrowych, które zmuszają ssaki morskie do przemieszczania się lub też poprawiająca się w przez ostatnie lata jakość wody w Tamizie. Efektem tego drugiego jest większa liczba ryb i innych zwierząt morskich, które stanowią pożywienie delfinów.