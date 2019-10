W restauracji, znajdującej się w budynku centrum handlowego Arkada w Warszawie, doszło do rozszczelnienia butli z gazem. Jak się dowiadujemy, jedna osoba została poszkodowana. Ewakuowano 100 osób.

Jedna osoba została ranna, a 100 zostało ewakuowanych po tym, jak w restauracji w centrum Arkada w Warszawie, doszło do rozszczelnienia 11-kilogramowej butli z gazem.

W następstwie tego doszło do pożaru w lokalu znajdującym się na parterze centrum handlowego.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

Asp. sztab. Robert Dziubak z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie poinformował, że w lokalu gastronomicznym przy al. 3 Maja doszło do rozszczelnienia 11-kilogramowej butli gazowej, w wyniku czego doszło do "lekkiego wybuchu". Jak podkreśliła straż, na miejscu nie doszło do większego pożaru, a jedyną osobą poszkodowaną jest jeden z pracowników lokalu - został lekko poparzony.

Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.

