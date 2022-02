CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Do końca czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków mają czas na złożenie do CEEB deklaracji informującej o źródle ciepła. Z obowiązku są wyłączeni tylko użytkownicy fotowoltaiki i klimatyzatorów.

