Tematem dnia były działania Centralnego Biura Śledczego dotyczące szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Głośno było też o nowych zarzutach dla "agenta Tomka" - byłego posła i byłego agenta CBA. We Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok ws. znęcania się nad Igorem Stachowiakiem. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda przedstawił skład swojego sztabu wyborczego. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń dnia.

Agenci CBA w gabinecie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przeszukali pomieszczenie mimo protestów Mariana Banasia

Agenci CBA przyjechali do siedziby Najwyższej Izby Kontroli z nakazem przeszukania m.in. gabinetu prezesa NIK Mariana Banasia. Wszystko na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo dot. oświadczeń majątkowych szefa Izby. Początkowo agenci CBA nie zostali wpuszczeni do biura Banasia. "Prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki. Prezes nadal objęty jest immunitetem, a poza tym pamiętajmy, że w gabinecie prezesa mogą być różnego rodzaju dokumenty objęte różnego rodzaju klauzulami" - wyjaśniał w rozmowie z RMF FM rzecznik Izby Zbigniew Matwiej. Przed godziną 16:00 do siedziby Najwyższej Izby Kontroli dotarł jej prezes Marian Banaś. Po 17:00 jego rzecznik poinformował, że agenci CBA weszli jednak do gabinetu prezesa.

Przeszukania CBA w 20 miejscach ws. oświadczeń majątkowych Banasia – w tym w siedzibie NIK

Białostocka prokuratura podała, że środowe przeszukania prowadzone przez CBA dla potrzeb śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia, dotyczyły 20 miejsc - w tym siedziby Najwyższej Izby Kontroli. Przeszukania przeprowadzono w mieszkaniach i domach należących do prezesa NIK i jego rodziny.

Ostry list Mariana Banasia do Elżbiety Witek ws. działań CBA. Pisze o "możliwości naruszenia niezależności" NIK

Ostry w tonie list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wysłał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Chodziło o działania CBA, które przeszukało dzisiaj mieszkania Mariana Banasia i jego rodziny, a po południu weszło z nakazem przeszukania do gabinetu szefa NIK.

"Takie działanie organów ścigania jest bez precedensu, bowiem oznacza możliwość naruszenia niezależności konstytucyjnego, naczelnego organu kontroli państwowej" - podkreślił w piśmie Banaś.

Piotr Niemczyk o przeszukaniu gabinetu szefa NIK przez CBA: "Naruszenie fundamentalnych zasad ustrojowych"

"Instytucja Najwyższej Izby Kontroli jest instytucją objętą pewnego rodzaju immunitetem (...). To jest niezależna placówka kontrolna, która np. ma prawo kontrolować takie instytucje jak CBA - więc jeżeli agenci CBA wchodzą tam po to, żeby dokonać przeszukania, to jest to naruszenie fundamentalnych zasad ustrojowych" - podkreślał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Niemczyk, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, odnosząc się do przeszukania gabinetu Mariana Banasia przez agentów CBA.

Wskazał również na inny aspekt: "Jeżeli dochodzi do przeszukania, to Kodeks postępowania karnego przewiduje, że osoba, której dotyczy to przeszukanie, ma być przy tym przeszukaniu".

"Myślę, że pan Marian Banaś i pan Tomasz Kaczmarek są w tej chwili niewygodni dla całego ‘rządowego’ systemu wymiaru sprawiedliwości. (...) Myślę, że w ten sposób oni mogą chcieć ich uciszyć" - mówił również Niemczyk.

Odnosząc się do wszystkich dzisiejszych wydarzeń ze służbami w rolach głównych, były funkcjonariusz UOP stwierdził: "Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński czy pan premier Morawiecki, czy jeszcze ktoś w państwie zrozumiał, że służby w Polsce utraciły sterowność. Żadna ze służb - jakby się jej przyjrzeć - nie działa prawidłowo. (...) Wydaje mi się, że tutaj utracona została sterowność, widać, że te wszystkie instytucje źle działają, że przynoszą kłopoty polityczne - i mam wrażenie, że być może jest tak, że ktoś chce przenieść ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli i wszystko, co łączy się z bezpieczeństwem państwa, bardziej na prokuraturę".

Andrzej Stróżny nowym szefem CBA. Zastępuje Ernesta Bejdę

Zmiana na stanowisku szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ernesta Bejdę - najbardziej zaufanego współpracownika nadzorującego służby szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - zastępuje płk Andrzej Stróżny, blisko związany z otoczeniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Jak poinformował po południu rzecznik rządu Piotr Müller, premier powołał płka Stróżnego - szefa delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach - na pełniącego obowiązki szefa CBA.

Agent Tomek usłyszał nowe zarzuty w śledztwie ws. nieprawidłowości w "Helperze"

Agent Tomek usłyszał nowe zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia "Helper". W białostockiej prokuraturze zakończyło się przesłuchanie byłego agenta CBA i posła PiS Tomasza K. Został on zatrzymany przez CBA. Agent Tomek składał wyjaśnienia, ale ich treści białostocka prokuratura nie chce ujawnić. Wystąpiła natomiast do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Turczynowicz-Kieryłło, Szydło, Brudziński, Bielan. Poznaliśmy sztab Andrzeja Dudy

Flagi i przypinki wyborcze w sztabie Andrzeja Dudy / Marcin Obara / PAP





Jolanta Turczynowicz-Kieryłło - szefową kampanii Andrzeja Dudy, Beata Szydło - na czele sztabu programowego, Joachim Brudziński - szefem sztabu organizacyjnego, a Adam Bielan - rzecznikiem sztabu: wiadomo już, kto poprowadzi kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. "Jest jedna moja wielka prośba (...): chciałbym, by to była kampania kulturalna, by to była kampania z szacunkiem do kontrkandydata" - mówił w czasie spotkania z dziennikarzami sam prezydent.

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie znęcania się nad Igorem Stachowiakiem

Ojciec Igora Stachowiaka - Maciej Stachowiak na sali Sądu Okręgowego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP





Dwa i pół roku bezwzględnego więzienia dla Łukasza R. i po dwa lata więzienia dla trzech pozostałych oskarżonych - to wyroki w procesie apelacyjnym czterech byłych policjantów. Zostali skazani za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem, który w maju 2016 r. zmarł we wrocławskim komisariacie.



W Nowym Targu ruszył największy proces pedofilski w Polsce

W Nowym Targu ruszył proces księdza Mariana W. oskarżonego o seksualne wykorzystywanie nieletnich. Był on proboszczem kilku parafii w diecezji tarnowskiej. Pokrzywdzonych przez księdza jest 22 mężczyzn. W stosunku do 11 z nich przestępstwo zostało umorzone z uwagi na przedawnienie. "Ksiądz był przenoszony z parafii na parafię i był bezkarny. To bestia puszczona na żer" - mówi adwokat części pokrzywdzonych Artur Nowak.

Sprawa 10-letniego Ibrahima. Według orzeczenia uprowadzenia nie było

Rodzice Ibrahima - chłopca, w sprawie którego w poniedziałek ogłoszono Child Alert - w maju 2018 roku zawarli przed belgijskim sądem umowę regulującą czas i miejsce pobytu dziecka, do czasu wydania w jego sprawie kolejnego orzeczenia. To nowa informacja dotycząca historii sporu rodziców o opiekę nad dzieckiem. Matka chłopca zapewniała, że jedynym wyrokiem jaki znała, był ten z 2017 roku - co było nieprawdą.