NanoKaplica sterowana sztuczną inteligencją została uruchomiona w parafii pw. Imienia Jezus w Poznaniu. Teraz zamiast szukać odpowiedzi w książkach lub u księdza można zapytać sztucznej inteligencji. Przez całą dobę wierni mogą przyjść do kaplicy i zadać nurtujące ich pytania. Odpowie na nie... czat GPT.

Nanokaplica w Poznaniu / Beniamin Piłat / RMF FM

W Poznaniu powstała NanoKaplica oparta o sztuczną inteligencję i czat GPT. Wierni z parafii pw. Imienia Jezus na poznańskiej Łacinie mogą przez 24 godziny na dobę odwiedzać kaplicę, w której jest miejsce do modlitwy, spotkań ze znajomymi lub chwili wytchnienia.



W specjalnej NanoKaplicy można też zadać pytania sztucznej inteligencji - mówi proboszcz, ksiądz Radek Rakowski.

Parafianie mogą cały czas zadawać nurtujące ich pytania dotyczące wiary czy kościoła.

Można tu wchodzić cały czas. Klucz stał się bezsensowny, bo rozdaliśmy ich bardzo dużo i straciliśmy kontrolę. Dziś blisko 100 parafian wchodzi tu przy użyciu aplikacji. Dzięki temu są oni widoczni w rejestrze - mówi ks. Radek Rakowski.

Takie rozwiązanie ma ułatwić wiernym odwiedzanie popularnej kaplicy na poznańskiej Łacinie.



Robimy to po to, by ksiądz budował relacje z wiernymi. To nie jest tak, że to ksiądz ma jakąś tajemną wiedzę. Chcemy, by przy pomocy sztucznej inteligencji i tej wiedzy, którą ona posiada, wierni mogli pogłębiać swoją wiarę - tłumaczy ks. Rakowski.

Jak czytamy w poście opublikowanym na stronie parafii na Facebooku, "wierzymy, że pomoże nam to (NanoKaplica) jeszcze lepiej budować społeczność Łaciny i o wiele bardziej wykorzystać kaplicę jako miejsce spotkań."