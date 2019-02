"Konstytucja pozwala na to, żeby wprowadzić te wszystkie rozwiązania, tylko ci wszyscy dranie, którzy rządzili do tej pory, bali się to zrobić" - tak lider nowego na polskiej scenie politycznej ugrupowania Wiosna Robert Biedroń skomentował pojawiające się po niedzielnej konwencji partii zarzuty, jakoby część postulatów programowych Wiosny była niezgodna z ustawą zasadniczą.

