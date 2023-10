Co trzy miesiące, a nie raz na pół roku aktualizowana będzie lista urządzeń w rządowej wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Tak zadeklarował w Porannej Rozmowie w RMF FM rządowy pełnomocnik do spraw tych osób Paweł Wdówik. Problem zasad działania uruchomionej na początku września wypożyczalni nagłośniliśmy w Faktach RMF FM we wrześniu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Szczegółami zmian ma zająć się 25 października rada nadzorcza PFRON-u, w czasie posiedzenia. Paweł Wdówik zadeklarował, że w wypożyczalni pojawi się nowy sprzęt. Na przykład taki jak notes-tablet, który umożliwia osobie, która nie widzi korzystanie z internetu. Wdówik sam dzisiaj miał taki sprzęt w naszym studiu. Tu jest sześć klawiszy do pisania techniką Braille'a, spacja, enter po prawej, backspace po lewej, na dole linijka. Taki sprzęt kosztuje 26 tysięcy złotych, tego typu sprzęt, kosztowny będzie dostępny w wypożyczalni - zapowiada Paweł Wdówik. Żeby wypożyczyć taki sprzęt, trzeba wpłacić 2-procentową zwrotną kaucję, czyli w przypadku na przykład tego notesu kosztującego 26 tysięcy zł, jest to kwota 520 zł. Ta zasada się nie zmieni. Na liście sprzętów, które można wypożyczyć z centralnej, internetowej wypożyczalni są obecnie 123 pozycje. Wśród nich są urządzenia brajlowskie, narzędzia do komunikacji alternatywnej AAC, wózki elektryczne, koncentratory tlenu i łóżka rehabilitacyjne. Tylko w części lista urządzeń, które można wypożyczyć z rządowej wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, pokrywa się z tym, o co pytają na co dzień takie osoby na przykład w miejskich ośrodkach pomocy społecznej. W centralnej wypożyczalni nie ma wspomnianych już wcześniej siedzisk do wanny i sprzętu do domowej rehabilitacji. Właśnie o to niepełnosprawni często pytają w takich punktach - przyznaje dyrektor Centrum Usług Społecznych w Warszawie Marta Sadurska. Popularnością cieszą się rowerki rehabilitacyjny i rotory elektryczne, czyli urządzenia, które służą do wzmacniania mięśni nóg i rąk - opisywała. Lista PFRON-u na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie: są łóżka rehabilitacyjne, są wózki, są koncentratory tlenu. Dla pewnej grupy to na pewno pomoc - zaznacza Marta Sadurska. Rządowy pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik zaznaczał dzisiaj, że w wypożyczalni do dyspozycji są i będą nowoczesne technologie, a nie sprzęt typowo medyczny typu rowerki rehabilitacyjne. Tych ostatnich osoby z niepełnosprawnościami mają szukać na przykład w miejskich wypożyczalniach. Opracowanie: Magdalena Partyła