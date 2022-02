Wybuduj budynki, będziemy je dzierżawić i płacić za to - to propozycja Archiwów Państwowych dotycząca nowych siedzib w kilku miastach w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie. Oferta dotyczy sektora prywatnego. Nowe budynki mają powstać do 2025 roku.

