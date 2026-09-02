To oni są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot w Lipsku

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Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Informację podał dziennik „Sueddeutsche Zeitung” oraz rozgłośnie publiczne NDR i WDR.

W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem (fot. IMAGO/EHL Media/Imago Stock and People)

W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem (fot. IMAGO/EHL Media/Imago Stock and People) / East News

Według mediów, pierwszy z podejrzanych - urodzony w Rosji posiadacz łotewskiego paszportu - miał utrzymywać kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, przylecieć do Niemiec od koniec lipca przez lotnisko w Berlinie, a następnie - wynajętym samochodem - udać się w kierunku Lipska. Kraj miał opuścić na dwa dni przed nieudanym zamachem - również przez Berlin.

Drugi podejrzany - Rosjanin pochodzący z Białorusi - miał być już notowany wcześniej za przestępstwa w różnych krajach. Według mediów, miał wjechać do Niemiec z włoską wizą turystyczną wydaną w Mińsku. Śledczy dotarli do niego dzięki śladom DNA, znalezionym na jednym z dronów na terenie lotniska.

Wczoraj niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oficjalnie poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa, za incydent odpowiada Rosja.

Dron z materiałami wybuchowymi przy ukraińskim Antonowie

Przypomnijmy, że do incydentu na lotnisku w Lipsku doszło w noc z 4 na 5 sierpnia. Ukraiński samolot transportowy Antonow został przekierowany do Hanoweru po zderzeniu z niezidentyfikowanym obiektem.

Jak się okazało, wcześniej na płycie lotniska znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi.

Lotnisko na kilka godzin wstrzymało działalność, a niemieckie służby natychmiast rozpoczęły śledztwo.

Próba ataku na lotnisko. Niemcy znaleźli kolejny dron i materiały wybuchowe Trzeci dron i materiały wybuchowe - prawdopodobnie powiązane z próbą ataku na lotnisko w Lipsku - odnaleźli niemieccy śledczy. Bezzałogowiec odnaleziono 10 dni po groźnej sytuacji, do jakiej doszło na terenie portu lotniczego.

Lotnisko w Lipsku to ważny węzeł transportowy dla pomocy wojskowej przekazywanej przez Zachód Ukrainie. W 2022 roku, po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ukraiński koncern Antonow przeniósł tu swoją flotę.