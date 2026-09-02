To oni są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot w Lipsku

Według mediów, pierwszy z podejrzanych - urodzony w Rosji posiadacz łotewskiego paszportu - miał utrzymywać kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, przylecieć do Niemiec od koniec lipca przez lotnisko w Berlinie, a następnie - wynajętym samochodem - udać się w kierunku Lipska. Kraj miał opuścić na dwa dni przed nieudanym zamachem - również przez Berlin.
Drugi podejrzany - Rosjanin pochodzący z Białorusi - miał być już notowany wcześniej za przestępstwa w różnych krajach. Według mediów, miał wjechać do Niemiec z włoską wizą turystyczną wydaną w Mińsku. Śledczy dotarli do niego dzięki śladom DNA, znalezionym na jednym z dronów na terenie lotniska.
Wczoraj niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oficjalnie poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa, za incydent odpowiada Rosja.
Dron z materiałami wybuchowymi przy ukraińskim Antonowie
Przypomnijmy, że do incydentu na lotnisku w Lipsku doszło w noc z 4 na 5 sierpnia. Ukraiński samolot transportowy Antonow został przekierowany do Hanoweru po zderzeniu z niezidentyfikowanym obiektem.
Jak się okazało, wcześniej na płycie lotniska znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi.
Lotnisko na kilka godzin wstrzymało działalność, a niemieckie służby natychmiast rozpoczęły śledztwo.
Lotnisko w Lipsku to ważny węzeł transportowy dla pomocy wojskowej przekazywanej przez Zachód Ukrainie. W 2022 roku, po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ukraiński koncern Antonow przeniósł tu swoją flotę.