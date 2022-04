Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed przymrozkami, które spodziewane są w nocy w ośmiu województwach na południu kraju. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw: podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

części województwa lubelskiego,

południowych części województwa łódzkiego,

południowych części województwa mazowieckiego,

Na przeważającym obszarze objętym alertami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C. Dodatkowo, w części województwa dolnośląskiego, na obszarze powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

