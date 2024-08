Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi 96 postępowań wyjaśniających nieprawidłowe udzielanie dotacji. "Prowadząc audyt, wielokrotnie stwierdziliśmy naruszanie wszelkich zasad wydawanie środków publicznych przez szefów resortów" - mówił na środowej konferencji dyrektor KAS Zbigniew Stawicki.

Dyrektor Departamentu Audytu Środków Publicznych Dominik Zalewski (L), szef KAS Marcin Łoboda (P) i wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki (C) na konferencji prasowej "Audyty Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie środków publicznych".

Stwierdziliśmy wielokrotne ignorowanie rekomendacji komisji konkursowych i wskazywanie tych, którzy mieli dostać środki - wyjaśniał Stawicki.

Pracownicy resortu przeznaczeni do tych zadań otrzymywali listę z zaznaczonymi podmiotami, które zdaniem osób, które ustali już inny organ, powinny otrzymać dotacje. Podmioty te były oznaczone symbolem dolara - mówił urzędnik Krajowej Administracji Skarbowej.

KSA odnotowała także przypadek udzielenia dotacji podmiotowi spoza listy ustalonej przez komisję konkursową.

Przykłady nieprawidłowości

W ramach rozstrzygniętych konkursów w jednej z instytucji wypłacono beneficjentom 1,3 mld złotych, natomiast ponad 850 mln złotych nigdy nie zostało rozliczone - powiedział w środę szef KAS Marcin Łoboda. Jak dodał, wskazana instytucja nie zbadała, czy środki były wydatkowane celowo, zgodnie z warunkami konkursu oraz oszczędnie i zgodnie z prawem.

Drugim przykładem może być instytucja, która nie przeprowadziła przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych na kwotę 441 mln zł - wskazał Łoboda. Jak podał szef KAS, część usług zleconych w pierwotnym zamówieniu publicznym została zlecona ponownie innej instytucji, na co wydatkowano ponad 50 mln złotych.

Jak poinformował Łoboda, niektóre restrukturyzacje i przekształcenia państwowych instytucji przeprowadzono mimo braku merytorycznych podstaw i wbrew opinii ekspertów. Mamy badany przykład na kwotę 1,3 mld zł - stwierdził.

Jak wynika z przekazanych przez KAS informacji, w jednej z instytucji publicznych audyt wykazał też "bezzasadność przyznawania dodatkowych składników wynagrodzeń na kwotę 2,2 mln zł".

Jak dotąd efektem prowadzonego przez KAS audytu jest 51 zawiadomień do prokuratury i 20 do rzecznika dyscypliny finansowej. Zastrzeżenia tylko tych kontroli dotyczą rozdysponowania ponad 3 miliardów złotych.

Szef KAS Marcin Łoboda poinformował w środę, że 96 podmiotów objętych audytem to m.in. 17 ministerstw. Kwota objęta badaniem, dotyczącym nieprawidłowości w wydawaniu środków publicznych, to 100 mld zł. Nieprawidłowości, które zostały udokumentowane, dotyczą 5 mld zł, z czego w przypadku 3 mld zł złożone zostały już w trakcie audytów zawiadomienia do prokuratury - powiedział Łoboda.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk informował m.in., że zarzuty ws. nadużyć postawiono 62 osobom.