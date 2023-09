Wszystko, co chcecie wiedzieć o drewnie. Wood Design Festival - pierwszy taki festiwal w Polsce - jutro (7 września) rozpocznie się w Zgierzu koło Łodzi.

Rękodzieło, biżuteria z drewna, wspaniałe wzornictwo i fachowe porady - to wszystko na pierwszym w Polsce Wood Design Festivalu w Zgierzu / Michał Napierała Woodlands / Materiały prasowe

Tradycyjne rzemiosło i nowoczesne technologie; wsparcie wiedzą teoretyczną i praktyczne warsztaty; wzornictwo użytkowe i sztuka - już od jutra (7 września) pierwsza edycja Wood Design Festival w Zgierzu. To jedyne w Polsce, wydarzenie dla pasjonatów drewna oraz profesjonalistów tej branży.

Przez dwa dni w hali MOSIR w Zgierzu wytwórcy spotykać się będą z ekspertami najważniejszych ośrodków naukowych, instytucji oraz firm specjalistycznych. Trzeciego dnia festiwal przeniesie się do Parku Miejskiego w Zgierzu, by jak najpełniej zaprezentować to, co da się wyczarować z drewna.

Wood Design Festival powstał po to, żeby integrować i promować środowiska rzemieślnicze, naukowe, dydaktyczne, instytucjonalne, techniczne czy handlowe oraz umożliwić wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Naszym celem jest poszukiwanie i zgromadzenie w jednym miejscu ludzi zdolnych, z pasją i miłością do pracy w drewnie, wsparcie ich merytorycznie czy organizacyjnie - tłumaczą pomysłodawcy wydarzenia. Chcemy stworzyć społeczność celebrującą zanikający kunszt i zaprezentować różnorodność wyrobów drewnianych.

Pierwsza edycja WDF odbędzie się w dniach 7-9 września. Przez dwa dni w Hali MOSIR w Zgierzu odbywać się będą warsztaty, konsultacje, szkolenia, prezentacje firm, ośrodków edukacji drzewnej, wydziałów uczelni wyższych. Festiwalowa przestrzeń zostanie podzielona na sześć stref.

Pierwsza z nich poświęcona zostanie gatunkom i rodzajom drewna, ich zastosowaniu i technologiom. W drugiej omawiane będą kwestie wzornictwa i projektowania.

W kolejnych spotkają się osoby zainteresowane konstrukcjami i innowacjami oraz promocją dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej. Z kolei strefa wystąpień indywidualnych oraz dyskusji tematycznych pozwoli uczestnikom odnieść się do najbardziej interesujących ich zagadnień.

Spotkania z ekspertami i wystawcami są otwarte dla wszystkich: pasjonatów drewna, amatorów i profesjonalistów. Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pracą w drewnie i tych, którzy zajmują się nią profesjonalnie i chcą rozwijać się pod okiem specjalistów.

Myślimy też o tych, którzy po prostu lubią drewno, jako materiał - mówią organizatorzy i podkreślają, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników wydarzenia w Hali MOSIR Zgierz, wystawców w Parku Miejskim i osób, które po prostu chcą odwiedzić festiwal prowadzona jest na stronie internetowej www.wooddesignfestival.pl.

Trzeci dzień to czas spotkania wytwórców z odbiorcami, ceniącymi wyroby z drewna, które będzie można kupić. W Parku Miejskim w Zgierzu rzemieślnicy i twórcy zaprezentują swoje wyroby: biżuterię, wyposażenie wnętrz, rzemiosło artystyczne, meble, małą architekturę ogrodową, zabawki i wiele innych. Nie zabraknie warsztatów dla małych i dużych miłośników pracy z drewnem.

Dlaczego właśnie w Zgierzu?

Festiwal jest świętem rzemiosła i rzemieślników. Jego powstanie nawiązuje do historii Nowego Miasta w Zgierzu - nowoczesnej osady rzemieślniczej, zbudowanej od podstaw w XIX wieku.

Rzemiosło, którego bazą było sukno, rozwinęło się także w innych dziedzinach, związanych z drewnem - jak ciesielstwo czy meblarstwo, realizując codzienne potrzeby nowej społeczności Zgierza i regionu. Pozostałością tego czasu jest zachowana do dzisiaj zwarta zabudowa XIX wiecznych drewnianych domów, w których żyli i pracowali rzemieślnicy, będąca obecnie terenem chronionym i w części Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy.

Mając taką tradycję, Zgierz ponownie otwiera się na rzemieślników z całego kraju, prezentując rzemiosło i wiedzę związaną z tradycyjnym materiałem, który stał się symbolem Zgierza - drewnem.

Zwieńczenie trzydniowego festiwalu Dniem Rzemieślnika w Parku Miejskim, tworzącego markę miasta, odwołuje się do historycznych założeń powstania nowoczesnego miasta innowacyjnego, utworzonego 200 lat temu, na potrzeby rozwoju rzemieślników z unikalną strukturą drewnianej zabudowy.

Program WOOD DESIGN FESTIVAL

7-8 września, hala MOSIR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2, godz. 10.00-18.00

Panele, warsztaty, konsultacje, szkolenia, prezentacje firm, ośrodków edukacji drzewnej, uczelni wyższych. Festiwalowy program został podzielony na sześć stref:

Strefa 1. Gatunki i rodzaje drewna, zastosowanie, zabezpieczanie,

Strefa 2. Wzornictwo i projektowanie,

Strefa 3. Meblarstwo historyczne,

Strefa 4. Konstrukcje i innowacje,

Strefa 5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego tradycyjne techniki, rzemiosło, architektura, metodologia, ustawodawstwo, technologie,

Strefa 6. Strefa wystąpień indywidualnych oraz dyskusji tematycznych.

9 września, Park Miejski im. T. Kościuszki w Zgierzu, Dzień Rzemieślnika, godz. 10.00-18.00

Spotkania wytwórców z odbiorcami, ceniącymi wyroby z drewna, które będzie można też kupić. W czasie plenerowego, otwartego dla odwiedzających wydarzenia rzemieślnicy i twórcy zaprezentują swoje wyroby: biżuterię, wyposażenie wnętrz, rzemiosło artystyczne, meble, małą architekturę ogrodową, zabawki i wiele innych. Nie zabraknie warsztatów dla małych i dużych miłośników pracy z drewnem.