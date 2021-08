Warunki pogodowe są ekstremalne - opisują polscy strażacy, którzy walczą z pożarami szalejącymi w Turcji. "40 stopni, codziennie brak jakichkolwiek opadów deszczu i silny wiatr to niestety silna recepta na to, żeby wybuchały takie duże pożary” – powiedział w rozmowie z RMF FM Grzegorz Borowiec, dowódca grupy Polaków wysłanej do Turcji. Do tej pory w tym kraju zginęło 8 osób, spłonęły setki domów oraz tysiące hektarów pól i lasów.

