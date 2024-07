7,5 mln zł - tyle są warte narkotyki, które przejęli dolnośląscy policjanci. W mieszkaniach na terenie Wrocławia i sąsiedniego powiatu mundurowi znaleźli ponad 110 kg klefedronu, nazywanego potocznie "kryształem".

Dolnośląscy policjanci od kilku miesięcy zajmowali się sprawą wytwarzania i wprowadzania do obiegu znacznej ilości narkotyków na terenie m.in. Wrocławia.

Mundurowi zatrzymali 40-latka, który w mieszkaniach na terenie stolicy Dolnego Śląska i sąsiedniego powiatu przechowywał ponad 110 kg klefedronu, nazywanego potocznie "kryształem". Jego wartość rynkowa to 7,5 miliona złotych.



Policja zabezpieczyla też kilkaset litrów prekursorów narkotykowych i substancji pomocniczych wykorzystywanych do wytwarzania narkotyków syntetycznych. W mieszkaniach znaleziono również przedmioty i narzędzia niezbędne do zmontowania kompletnej linii produkcyjnej narkotyków.

Jak się okazało, zatrzymany już wcześniej był karany za prowadzenie podobnego biznesu.



Mężczyzna trafił na 3 miesiące do więzienia. Usłyszał już zarzuty m.in. wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu do 20 lat więzienia.



Nad sprawą pracowali policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Sprawa jest rozwojowa. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania.