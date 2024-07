35-letni Nigeryjczyk przyznał się, że połknął 85 kapsułek z kokainą, a zrobił to ze względów finansowych. Mężczyznę przewieziono do szpitala. Wyniki tomografii komputerowej przewodu pokarmowego wykazały przemyt narkotyków. Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że substancja w żołądku to kokaina.



Jak się okazało, podróżny w swoim organizmie przemycał w kapsułkach prawie 1,2 kg narkotyków. Ich czarnorynkowa wartość to ponad 1,2 mln zł.



35-latek został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.



Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem prokuratury.