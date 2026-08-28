Tusk chce ponownego głosowania. Chodzi o prezydenckie weto

RMF24

Zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów - poinformował premier Donald Tusk, rozpoczynając piątkowe posiedzenie Rady Ministrów, na którym ma zostać przyjęty projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Szef rządu uderzył w największą partię opozycyjną, mówiąc, że nie ma wątpliwości, iż „brudny biznes” związany z upadłą giełdą kryptowalut Zondacrypto był bardzo mocno powiązany z środowiskiem PiS.

W piątek po godz. 9:20 rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów ws. projektu budżetu na 2027 r. Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, powiedział, że sprawa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto „nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę”.

Jak mówił, „to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na dobrze zorganizowany system, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji”.

Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u. Ślady finansowania, dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem, a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiS-u - to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure - powiedział premier.

Podkreślił, że rząd nie będzie wtrącać się w prace policji i prokuratury, ale on zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.

Przypomnijmy, prezydent trzykrotnie zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów - w grudniu 2025 r. oraz lutym i czerwcu 2026 r. Sejm dwukrotnie - w grudniu 2025 i kwietniu 2026 r. - nie zdołał w głosowaniu odrzucić prezydenckiego weta. Nie było jeszcze głosowania w sprawie ostatniego weta z 11 czerwca br.

Szef PKOl Radosław P. usłyszał zarzuty Prokuratura postawiła Radosławowi P., prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Według śledczych, P. miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę…

Budżet „napięty, ale odpowiedzialny”

Przechodząc do projektu budżetu na rok 2027, premier wskazał, że wśród priorytetów mają być: bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Ocenił, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, w jakich warunkach przyszło Polsce zarządzać własną gospodarką i finansami.

Mamy wojnę za naszą granicą, inne konflikty, takie jak irański, które wpływają także bezpośrednio na kondycję finansową (...). Konsekwencje tego wielkiego, globalnego zamieszania są liczone w miliardach, grubych miliardach złotych - powiedział.

Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę, tj. i dług, i deficyt. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła - podkreślił szef rządu. Stwierdził, że budżet na przyszły rok jest „napięty, ale odpowiedzialny”.

Pieniądze na „filary”

Donald Tusk powiedział, że w przyszłorocznym budżecie państwa na zdrowie przewidziano o 26 mld złotych więcej niż rok wcześniej. „Pracujemy nad tym, żeby te wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały zmarnowane w żaden sposób” - powiedział.

Przypomnijmy, że przed rokiem - w budżecie na 2026 r. - całość nakładów na ochronę zdrowia była zaplanowana na kwotę 247,8 mld zł. Stanowiło to o 25 mld zł więcej niż w roku 2025 r.

W budżecie znalazły się też środki na „filary”, takie jak bezpieczeństwo, jakość życia i inwestycje m.in. w energetykę. Premier podkreślił, że Polska inwestuje m.in. w obronność, w polski przemysł zbrojeniowy i wojsko. Nie muszę nikomu mówić, ile pieniędzy wydajemy zarówno na zbrojenia, ale także inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy - powiedział.

Chcemy, żeby ludzie w Polsce czuli się bezpieczni, żeby chcieli tutaj żyć, rodzić, wychowywać swoje dzieci i ten efekt - mimo trudnych okoliczności - uzyskaliśmy w ostatnich miesiącach - dodał. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko jako miejsce inwestycji, ale też jako miejsce zamieszkania dla ludzi - zaznaczył.

Wskazał, że poprawa jakości życia to także wzrost inwestycji np. w usługi kolejowe. Jak mówił, aby „myśleć o bezpiecznej i możliwie taniej energii”, musimy inwestować „gigantyczne pieniądze”. Dodał, że zabezpieczone zostało pełne finansowanie projektów dot. energetyki jądrowej.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września.