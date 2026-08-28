Afera Zondacrypto: Radosław P. ponownie doprowadzony do prokuratury

RMF24

Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w piątek przed południem ponownie doprowadzono do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Poprzedniego dnia został zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto i usłyszał zarzuty.

„Prokurator przerwał przesłuchanie”

Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Zgodnie z Kodeksem karnym za pierwszy zarzut grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności, za drugi - kara grzywny, ograniczenia wolności lub do dwóch lat pozbawienia wolności.

„Prokurator przerwał wczoraj przesłuchanie podejrzanego Radosława P. z uwagi na późną porę. Czynność ta będzie dziś kontynuowana” - poinformowała rano Prokuratura Krajowa w serwisie X.

Radosław P. komentował: Polityka, polityka, polityka

W czwartek rano funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali Radosława P. Następnie został on przewieziony do wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo ws. Zondacrypto.

Po południu Radosława P. wyprowadzili z samochodu zamaskowani funkcjonariusze CBZC, a następnie doprowadzili go na przesłuchanie. Na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział, że „bardzo dużą”. Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny – skomentował Radosław P. W piątek po północy, po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu, Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury.

Radosław P. opuszcza po północy budynek prokuratury, fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

W czwartek wieczorem TVN24 podał, że wobec narastających problemów Zondacrypto, Radosław P. zdołał odzyskać całość zainwestowanego kapitału. W ten sposób miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany względem innych klientów, których wypłaty zablokowano.

Z kolei zarzut płatnej protekcji i powoływania się na wpływy może – według TVN24 – dotyczyć powoływania się przez Radosława P. na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) i podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto Przemysława Krala.

Radosław P. i zegarek za 40 tys. euro

W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 opublikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynika, że prezes Radosław P. miał dostać od Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tys. euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome „wstawiennictwo” ws. problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zapytany przez TV Republika o doniesienia mediów, P. zapewnił, że sam zapłacił za zegarek, a Przemysław Kral jedynie pomógł mu w zakupie.

O tym, że Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy kryptowalut o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków – poinformowali dziennikarze.

Śledztwo ws. Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w połowie kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Ten zaginął w 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zondacrypto od października 2025 r. była sponsorem generalnym PKOl. W kwietniu 2026 r. Radosław P. poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę sponsorską. 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.