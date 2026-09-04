Prezydent Nawrocki odpowiada Tuskowi. „Proszę zgłosić do prokuratury”

RMF24

„Panie Premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą. Ale powtórzę: jeżeli Pan X albo nawet Pan Y – postacie znane – zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa – przynajmniej u mnie” - napisał prezydent Karol Nawrocki w odpowiedzi na słowa premiera Donalda Tuska wygłoszone na sali sejmowej.

Tusk o zeznaniach świadka afery Zondacrypto

Donald Tusk przed piątkowym głosowaniem w Sejmie odczytał fragment protokołu zeznań głównego świadka w sprawie afery Zondacrypto. Wynika z niego - według relacji przedstawionej przez premiera - że świadek miał otrzymać obietnicę załatwienia ułaskawienia przez osobę określoną w zeznaniach jako „pan X”.

„Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X - publicznie znana osoba - obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie” - cytował Tusk.

Premier przedstawił te słowa w trakcie debaty poprzedzającej głosowanie nad prezydenckim wetem do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.

Nawrocki reaguje na słowa Tuska

Do słów premiera odniósł się prezydent Karol Nawrocki we wpisie na platformie X.

„Panie Premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą. Ale powtórzę: jeżeli Pan X albo nawet Pan Y - postacie znane - zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa - przynajmniej u mnie” - napisał Nawrocki.

Sejm nie odrzucił weta prezydenta

W piątek Sejm głosował nad odrzuceniem weta Karola Nawrockiego do ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Ostatecznie parlament nie zdołał ponownie uchwalić ustawy. Do odrzucenia prezydenckiego weta zabrakło 25 głosów. Udział w głosowaniu wzięło 442 posłów. Za odrzuceniem weta zagłosowało 241 posłów, przeciw opowiedziało się 198 posłów, a trzech posłów koła Demokracja wstrzymało się od głosu.

Kluby: KO, Lewicy, PSL-Trzeciej Drogi, Centrum i Polski 2050 głosowały za odrzuceniem weta. Kluby: PiS, Rozwój Plus i Konfederacji były przeciw. Troje posłów niezrzeszonych głosowało za ponownym uchwaleniem ustawy. To Paulina Matysiak, Joanna Mucha i Paweł Zalewski. Przeciw zagłosował Janusz Kowalski, od głosu wstrzymał się zaś Marcin Józefaciuk.

Było to trzecie weto Nawrockiego dotyczące przepisów regulujących rynek kryptowalut. Prezydent zawetował rządową ustawę 11 czerwca.

„Ten błąd się zemści”. Prof. Matczak o wyborze „Rambo konstytucyjnego” Mimo kontrowersji posłowie wybrali Macieja Berka - do niedawna członka rządu - na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Radiu RMF24 prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził, że dla koalicji…

Nawrocki argumentował wcześniej, że proponowane przepisy nadmiernie regulują rynek i mogą doprowadzić do przenoszenia polskich firm z branży kryptowalutowej za granicę.