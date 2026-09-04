Co dalej z rynkiem kryptowalut? Posłowie postanowili ws. weta Karola Nawrockiego

RMF24

Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 198, a trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów.

Ustawa o rynku kryptoaktywów zakładała m.in. wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego nad tym rynkiem. W głosowaniu wzięło udział 442 posłów, większość 3/5 stanowiłoby 266 posłów. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej.

Od grudnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów. Ostatnie weto padło w czerwcu 2026 roku, a wcześniejsze – w grudniu 2025 i lutym 2026. Za każdym razem rząd Donalda Tuska przekonywał, że nowe prawo jest niezbędne, by chronić konsumentów i walczyć z nadużyciami. Prezydent odpowiadał, że przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą wypchnąć polskie firmy za granicę.

Próby odrzucenia weta

Wcześniej Sejm dwukrotnie próbował odrzucić prezydenckie weto - bezskutecznie. W głosowaniach kluby KO, PSL, Lewicy, Centrum i Polski 2050 były za odrzuceniem weta, a PiS i Konfederacja – przeciw.

W kwietniowym głosowaniu żaden z 171 obecnych posłów PiS nie poparł odrzucenia weta, a 17 posłów tej partii, w tym Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, nie wzięło udziału w głosowaniu.

Afera z Zondacrypto

Sprawę regulacji rynku kryptoaktywów podgrzewa afera wokół giełdy Zondacrypto. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące oszustw i prania brudnych pieniędzy na giełdzie, a liczba zawiadomień o przestępstwie idzie w tysiące.

Zondacrypto, Tusk i von der Leyen. Nawrocki wyliczył sponsorowane konferencje Zondacrypto była wśród sponsorów konferencji EEC 2024, w którego inauguracji udział wzięli m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk, a uczestniczyli w niej Andrzej Domański i Adam Bodnar. Tego typu konferencji było więcej -…

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Dziesiątki przesłuchanych, terabajty danych. Najnowsze ustalenia ze śledztwa ws. PKOl i PLK Kilkadziesiąt osób przesłuchano już w wielkim śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskiej Lidze Koszykówki pod rządami Radosława Piesiewicza - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof…

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Tusk w Sejmie ujawnia fragmenty zeznań ws. Zondacrypto

Donald Tusk nie przebierał w słowach podczas sejmowej debaty poprzedzającej głosowanie nad wetem prezydenta ws. ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Premier podkreślił, że posłowie, którzy zagłosują przeciwko ustawie, ryzykują swoją polityczną przyszłość.

Po tym, co już wiemy i czego dowiadujemy się w trakcie śledztwa, nie mam żadnych wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie jest samobójstwem politycznym – mówił Tusk.

Szef rządu zwrócił się bezpośrednio do opozycji, sugerując, że są pod presją „bardzo złych ludzi”.

To dla was kwestia 'być albo nie być'. Wszystko wskazuje na to, że trzymają was za gardło – dodał premier, kierując swoje słowa także do Jarosława Kaczyńskiego.

Zeznania świadka

Kulminacyjnym momentem wystąpienia Donalda Tuska było odczytanie fragmentów zeznań kluczowego świadka w aferze Zondacrypto. Premier przytoczył wypowiedzi osoby pośredniczącej w rozmowach między Zbigniewem Ziobrą a szefostwem Zondacrypto. Zeznania te ujawniają, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał być gotów „ukręcić łeb” sprawie po powrocie do władzy.

Zbyszek obiecał, że jak wróci do MS to ukręci łeb wszystkim tym sprawom - przeczytał fragment z przesłuchania Tusk.

Premier ujawnił także, że rekompensata za „usługi” miała być wypłacona przez fundację założoną przez brata Zbigniewa Ziobry. Według świadka, ustalona kwota wynosiła 2 miliony złotych, z czego 500 tysięcy miało zostać już wypłacone.

Wątki fundacji i obietnice ułaskawienia

Premier podkreślił, że główną rolę w procederze miała odegrać Patrycja Kotecka.

To jest oczywista korzyść majątkowa. - Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem. Najważniejsze w tej współpracy było to, ze pan X - publicznie znana osoba - obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie gdybym został skazany w tej sprawie – cytował Tusk.

Co więcej, w zeznaniach pojawiła się informacja, że w zamian za wpłaty, świadek miał otrzymać obietnicę ułaskawienia, jeśli zostałby skazany.

W tle przewijają się również wątki związane z finansowaniem wydarzeń za granicą, takich jak CPAC czy kongresy w USA, a także problemy z bankiem, który finalnie wypowiedział umowę rachunku bankowego z powodu licznych pytań dotyczących przelewów.