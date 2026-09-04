W Sejmie o Zondacrypto. „Zbyszek obiecał, że jak wróci do MS, to ukręci łeb tym sprawom”

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„Ludzie ze środowiska Zondacrypto od dłuższego czasu wpływali lub próbowali wpływać na działania rządu PiS (...). 28 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Finansów spotkali się Sylwester Suszek, Rafał Zaorski oraz Krzysztof Piecha. Nie ma jasności, z kim się spotkali, ale zaproszenie było wystosowane do wiceministra Gruzy, dziś doradcy prezydenta Nawrockiego” - poinformował w Sejmie premier Donald Tusk.

Premier cytuje zeznającego ws. Zondacrypto

Tuż po głosowaniu ws. kandydatury Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytyucyjnego na mównicę sejmową wyszedł premier Donald Tusk. Zacytował kilka zdań z protokołu przesłuchania ws. afery Zondacrypto: „Zbyszek zapoznał się z aktami (...). Obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom; żebym się nie martwił”; „Rekompensata będzie wypłacona Ziobrze za pośrednictwem fundacji; umówiliśmy się na łączną kwotę 2 mln zł.”.

Zacytował również inne słowa zeznającego ws. Zondacrypto: „Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba - zgodnie z sugestią prokuratora nie wymieniam tego nazwiska - obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie”. „Natomiast główną rolę w tym procederze odegrała Patrycja Kotecka” - cytował dalej Donald Tusk. Chodzi o żonę Zbigniewa Ziobry.

Premier dodał, że zeznający miał wypłacić 500 tys. na fundację, które - jak zeznał - „Ziobro miał sobie wypłacić na swoje potrzeby”. Przytoczył jeszcze jeden cytat z protokołu Prokuratora Generalnego: „Ziobro przestraszył się. W ostatnim czasie wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył je na swoje potrzeby”.

Tusk zwrócił się do PiS: Trzymają was za gardło bardzo źli ludzie

Kolejno premier zwrócił się do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Wszystko wskazuje na to, że trzymają was za gardło bardzo źli ludzie. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobiny odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii, która najwyraźniej nadal trzyma was za gardło. Zobaczymy, czy was na to stać - powiedział szef rządu.

Fot. Albert Zawada / PAP

Ci, którzy wprowadzili Zondacrypto na salony, zrobili firmę de facto właścicielem PKOl. Nazwali oni Centrum Olimpijskie imieniem Zondacrypto Jana Pawła II. Będziecie się za to wstydzić do końca życia - kontynuuował Donald Tusk.

Premier mówił też, że nieuregulowanie rynku kryptowalut sprawia, iż „nie mamy możliwości jako państwo prześwietlać takich transakcji - są więc wykorzystywane jako główne źródło finansowania akcji sabotażowych”. Powiedział, że prym w tej kwestii wiedzie Rosja.

Warto przedstawić fakty, znane wam i panu prezydentowi: rynek kryptowalut, w tym działalność ludzi związanych z Zondacrypto, jest metodą ułatwiającą działanie obcych służb, przede wszystkim rosyjskich. Informacje CBA i Agencji Wywiadu były przedstawiane obu izbom Parlamentu - powiedział Donald Tusk.

Głosowanie ws. weta prezydenta. Co dalej z rynkiem kryptowalut?

Od grudnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów. Ostatnie weto padło w czerwcu 2026 roku, a wcześniejsze - w grudniu 2025 i lutym 2026. Rząd Donalda Tuska za każdym razem przekonywał, że nowe prawo jest niezbędne, by chronić konsumentów i walczyć z nadużyciami. Prezydent Nawrocki odpowiadał natomiast, że przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą wypchnąć polskie firmy za granicę. Do tego - przed kolejnym głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta - również odniósł się premier.

Poprzednio przedstawiłem wiele faktów, które na prawicy nie zrobiły żadnego wrażenia. Ponownie podtrzymaliście weto, chroniąc tych, którzy są ponurymi bohaterami afery Zondacrypto. Nie mam żadnych wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie jest de facto samobójstwem politycznym, bo cała Polska wie, kogo chronicie (...) - powiedział Donald Tusk.

Ostatecznie Sejm dziś nie odrzucił trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy rynku kryptoaktywów. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 198, a trzech wstrzymało się od głosu.

O co chodzi w aferze Zondacrypto?

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. Maniek.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.