Incydent na spotkaniu z prezydentem. Uczestniczka nagle osunęła się na ziemię

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Podczas spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą w Juracie doszło do incydentu. Zasłabła jedna z uczestniczek – informuje „Fakt”. Prezydent zareagował natychmiast, jednak pierwszej pomocy udzielili jej funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz ratownicy medyczni. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze.

Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas spotkania z młodzieżą ph. „Przyszłość.pl” w jego rezydencji w Juracie, zdj. Marcin Gadomski

Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas spotkania z młodzieżą ph. „Przyszłość.pl” w jego rezydencji w Juracie, zdj. Marcin Gadomski / PAP

Incydent podczas konferencji

W sobotę, 29 sierpnia, w prezydenckiej rezydencji w Juracie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem „Przyszłość.pl”. Wydarzenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 26 lat.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Karola Nawrockiego doszło do dramatycznej sytuacji. Jak relacjonuje obecny na miejscu reporter „Faktu”, młoda kobieta stojąca tuż za prezydentem nagle straciła przytomność i osunęła się na ziemię. „Prezydent ruszył z pomocą, ale został uprzedzony przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i osoby w mundurach. Patrzył, czy wszystko jest z nią w porządku” – relacjonował dziennikarz „Faktu”.

Afera Zondacrypto i weto ws. eDziennika. Stanowcze deklaracje Nawrockiego „Ja z Kralem nie spotkałem się nigdy” – oświadczył prezydent Karol Nawrocki w Juracie, gdzie odbywa się jego spotkanie z młodzieżą pt. „Przyszłość.pl”. Nawrocki był pytany m.in. o Zondacrypto i zamieszanych w nią polityków prawicy.

Szybka reakcja służb

Konferencja została natychmiast przerwana, a na miejsce wkroczyli ratownicy medyczni, którzy udzielili młodej kobiecie pomocy. Uczestniczka została przeniesiona na noszach.

Prezydent Karol Nawrocki po chwili uspokoił zebranych. Najważniejsze, że wszystko jest dobrze, jak mówią mi ratownicy medyczni. Wszystko wróciło do normy. Tak, jak mówił mi pan ratownik, to pewna klasyka, nie po raz pierwszy tego typu sytuacja wystąpiła. Często tak bywa, że wysoka temperatura, ale też rodzaj stresu powoduje takie sytuacje - zaznaczył.

Spotkanie „Przyszłość.pl” – program i uczestnicy

Spotkanie w Juracie to nie tylko okazja do rozmów z prezydentem, ale także szereg debat i wystąpień ekspertów z różnych dziedzin. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. historyk prof. Andrzej Nowak, przedsiębiorca i prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, współtwórcy podcastu „Dwie Lewe Ręce” Jakub Dymek i Marcin Giełzak, publicysta Kacper Kita oraz szef kuchni reprezentacji Polski Tomasz Leśniak.

Ministrowie Kancelarii Prezydenta RP, w tym szef kancelarii Zbigniew Bogucki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, prezentują działania prezydenta dotyczące prawa, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wybór uczestników odbył się na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych, a do rezydencji zaproszono około 800 osób spośród blisko 2 tysięcy chętnych.