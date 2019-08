W środę poznaliśmy szczegóły wrześniowej wizyty prezydenta USA w Polsce. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, Donald Trump i Andrzej Duda mają razem wizytować bazę lotniczą w Powidzu. Prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Kamińskiego na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kamiński będzie łączył tę funkcję z funkcją koordynatora ds. służb specjalnych. Po południu na stronie internetowej KPRM opublikowano wykaz lotów Ewy Kopacz. Wykaz obejmuje czas, kiedy Kopacz była premierem - lista zawiera 47 pozycji. Wieczorem, piłkarze Legii Warszawa po wyjazdowym zwycięstwie nad Atromitosem Ateny 2:0 (1:0) awansowali do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje środy.

Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje środy / RMF FM/PAP

Znamy szczegóły wizyty Trumpa w Polsce. Jeden z punktów zaskakuje

Podczas zbliżającej się wizyty przywódcy USA - na przełomie sierpnia i września - Donald Trump i Andrzej Duda mają razem wizytować bazę lotniczą w Powidzu - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Ma to być bezprecedensowy gest, podkreślający bardzo dobre relacje wojskowe między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Znamy szczegóły wizyty Trumpa w Polsce. Wraz z Dudą odwiedzą wspólnie jednostkę wojskową Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych odwiedzą wspólnie jednostkę wojskową. Podczas zbliżającej się wizyty przywódcy USA - na przełomie sierpnia i września - Donald Trump i Andrzej Duda mają razem wizytować bazę lotniczą w Powidzu - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. czytaj więcej

Opublikowano wykaz lotów Ewy Kopacz z czasów, gdy była premierem

W środę po południu na stronie internetowej KPRM opublikowano wykaz lotów Ewy Kopacz. Wykaz obejmuje czas, kiedy Kopacz była premierem - lista zawiera 47 pozycji.



Mariusz Kamiński powołany na szefa MSWiA

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Mariusza Kamińskiego na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kamiński będzie łączył tę funkcję z funkcją koordynatora ds. służb specjalnych.



Mariusz Kamiński powołany na szefa MSWiA Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Mariusza Kamińskiego na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kamiński będzie łączył tę funkcję z funkcją koordynatora ds. służb specjalnych. czytaj więcej

Bez zarzutów, ale wciąż w areszcie. Dramatyczna sytuacja polskich marynarzy w Meksyku

To załoga ujawniła przemycaną na masowcu UBC Savannah kokainę i sama zawiadomiła o tym meksykańską policję. Mimo to po czterech dniach od kontroli na statku, meksykańskie służby zdecydowały o aresztowaniu 22 jej członków. Wśród aresztowanych są trzej Polacy - kapitan, pierwszy oficer i pracownik maszynowni. Pozostali to obywatele Filipin. Nikt z członków załogi nie usłyszał jak dotąd formalnych zarzutów. Mimo to wszyscy nadal przebywają w areszcie i czekają na proces.



Bez zarzutów, ale wciąż w areszcie. Dramatyczna sytuacja polskich marynarzy w Meksyku To załoga ujawniła przemycaną na masowcu UBC Savannah kokainę i sama zawiadomiła o tym meksykańską policję. Mimo to po czterech dniach od kontroli na statku, meksykańskie służby zdecydowały o aresztowaniu 22 jej członków. Wśród aresztowanych są trzej Polacy – kapitan, pierwszy oficer i pracownik... czytaj więcej

Dziecko spacerowało po parapecie na 7. piętrze. Są zarzuty dla ojca 3-latka

Są zarzuty dla ojca trzylatka z Warszawy - dziecko wczoraj wieczorem spacerowało po parapecie na siódmym piętrze bloku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mężczyzna usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dziecko spacerowało po parapecie na 7. piętrze. Są zarzuty dla ojca 3-latka Są zarzuty dla ojca trzylatka z Warszawy - dziecko wczoraj wieczorem spacerowało po parapecie na siódmym piętrze bloku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mężczyzna usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. czytaj więcej

Współwięźniowie zgotowali mu pogrom. Nowe fakty w sprawie śmierci Kosteckiego

Dawid Kostecki miał wielu wrogów w zakładach karnych, w których odbywał wyrok - pisze "Rzeczpospolita". Jak informuje gazeta, bokser miał być zastraszany przez liczne środowiska.

Skandal w Złotowie. Strażnicy odmawiali więźniowi jedzenia i picia

Niehumanitarne traktowanie więźnia w zakładzie karnym w wielkopolskim Złotowie było powodem zwolnienia wicedyrektora oraz zawieszenia dwóch strażników. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sprawa, która wyszła na jaw podczas kontroli, trafiła już do prokuratury.



Skandal w Złotowie. Strażnicy odmawiali więźniowi jedzenia i picia Niehumanitarne traktowanie więźnia w zakładzie karnym w wielkopolskim Złotowie było powodem zwolnienia wicedyrektora oraz zawieszenia dwóch strażników. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sprawa, która wyszła na jaw podczas kontroli, trafiła już do prokuratury. czytaj więcej

Piłkarska LE: Awans Legii do ostatniej rundy eliminacji

Piłkarze Legii Warszawa po wyjazdowym zwycięstwie nad Atromitosem Ateny 2:0 (1:0) awansowali do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. W ubiegłym tygodniu zremisowali z tym zespołem u siebie 0:0.