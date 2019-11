Dziś rozpoczął się pierwszy etap przeprowadzki do nowej siedziby największej placówki medycznej w Polsce - Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przenosiny dziewięciu oddziałów i ok. 200-250 pacjentów potrwają trzy dni. Przewóz chorych będzie zabezpieczany przez policjantów.

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu / Jacek Bednarczyk / PAP

Pacjenci w stanach nagłych - aż do odwołania - będą przyjmowani wyłącznie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dotychczasowej lokalizacji, przy ul. Kopernika 50.

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski podkreślał, że tuż przed przeprowadzką ograniczono liczbę chorych przejmowanych na zabiegi planowe. Nie będą przewożeni pacjenci w najcięższym stanie. Oni pozostaną na innych oddziałach przy ul. Kopernika - podkreślił Jędrychowski.

O godzinie 6 rano w Prokocimiu rozpoczął dyżur Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii. To zabezpieczenie, bez którego szpital nie może istnieć i bez którego nie można by podjąć się przenosin pacjentów. Będzie zabezpieczonych 15 łóżek - zapowiedział w piątek dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.

Dyrektor Marcin Jędrychowski o nowych możliwościach Szpitala Uniwersyteckiego Jacek Skóra /RMF FM



Które oddziały zostaną dziś przeniesione?

Pierwsza tura przeprowadzki do nowych budynków w Prokocimiu potrwa od 18 do 20 listopada.

W poniedziałek przeniesione zostaną oddziały:

- nefrologii ze stacją dializ;

- chorób zakaźnych;

- anestezjologii i intensywnej terapii.

We wtorek przenoszone będą oddziały:

- chirurgii ogólnej, onkologicznej, gastroenterologicznej i transplantologii

- diabetologii

- reumatologii i immunologii;

- angiologii.

W środę przeniosą się pacjenci i personel oddziałów:

- pulmonologii i alergologii;

- anestezjologii i intensywnej terapii

- gastroenterologii.

Przejazd pacjentów będą zabezpieczać policjanci

O tym, kto z pacjentów będzie mógł zostać przetransportowany, będą decydować lekarze. W czasie transportu odpowiedzialność za chorych zgodnie z prawem ponosić będą zespoły transportowe.

Pacjenci przewożeni będą pod opieką personelu medycznego ambulansami oraz busami, w których będą ratownicy medyczni. Aby usprawnić przejazd, będą go zabezpieczali policjanci. Trasy główne i zapasowe zostały wyznaczone tak, by nie kolidowały z ruchem miejskim i były jak najkrótsze.

To jest operacja bez precedensu. Nie zależy nam na szybkości przejazdu, ale na przeprowadzeniu jej w sposób sprawny i bezpieczny dla pacjentów - podkreślił komendant wojewódzki policji w Krakowie Krzysztof Pobuta. Przejazd kolumny samochodów będzie otwierał radiowóz i zamykał radiowóz używający sygnałów dźwiękowych i świetlnych: niebieskich i czerwonych. Prosimy o zwrócenie uwagi na przejazd tych kolumn nie tylko przez kierowców, ale także pieszych - apelował Pobuta.

Operacja zakończy się w godzinach popołudniowych ok. 15-16. Ci pacjenci, którzy dziś powinni być planowo przyjęci do szpitala, proszeni są o zgłaszanie się do Izby Przyjęć już w nowej siedzibie przy ul. Jakubowskiego w budynku H, na poziomie -1.





Zmiana sposobu rejestrowania

Funkcjonujące przy przenoszonych oddziałach poradnie rozpoczną pracę w kolejnym dniu po przeniesieniu oddziału. Zmieni się sposób rejestrowania wizyt. W nowej siedzibie, w budynku C uruchomiono "Centralną Rejestrację", do której będą zgłaszać się pacjenci zarówno ze skierowaniami na pierwszą wizytę, jak i mający wyznaczony już terminy kolejnych wizyt.

Kolejna tura przeprowadzki - dotycząca kilku klinik - jest planowana w grudniu, a następna w styczniu-lutym 2020 r.

Jedna z najnowocześniejszych i największych placówek medycznych w Europie

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie została uroczyście otwarta 29 października. To jedna z najnowocześniejszych i największych placówek medycznych nie tylko w Polsce, ale w Europie. Na 16 ha powstało 10 budynków, w których mieści się 925 łóżek dla chorych, 21 oddziałów klinicznych, 27 specjalistycznych poradni, nowoczesne laboratoria diagnostyczne oraz zintegrowany blok operacyjny, składający się z 24 sal, w tym dwie sale hybrydowe i transplantacyjne. Na terenie szpitala jest 1,2 tys. miejsc parkingowych oraz lądowisko dla helikopterów.

Inwestycja trwała cztery lata ( z czego pierwszy rok zajęło projektowanie) i kosztowała 1,2 mld zł. 800 mln zł pochodziło z budżetu państwa, 255 mln zł z regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego, a reszta to własne pieniądze Collegium Medicum UJ i szpitala.