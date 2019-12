W piątek Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Nowelizacja przewiduje zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Za przyjęciem projektu było 233 posłów, przeciw było 205, wstrzymało się 10 osób. Jeszcze przed głosowaniem ostro na projekt ustawy zareagowała Komisja Europejska. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, KE wysłała list do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu z prośbą o powstrzymanie się od dalszych prac nad kontrowersyjnymi przepisami, które według wstępnej oceny Komisji, godzą w praworządność i są sprzeczne z wartościami Unii. Również w poniedziałek Sejm opowiedział się za 10-proc. podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Tym samym odrzucił uchwałę Senatu, który podwyżkom się sprzeciwił. Dziennikarze RMF FM obecni podczas finały kolejnej charytatywnej akcji! Podczas drugiej edycji „Kaszanki” udało się dzięki Wam zebrać ponad 311 tysięcy złotych. Przeczytajcie, co jeszcze zdarzyło się w piątek.

Sejm przegłosował ustawę dyscyplinującą sędziów

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Za przyjęciem projektu było 233 posłów, przeciw było 205, wstrzymało się 10 osób. Nowelizacja przewiduje zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odnosząc się do ustawy zapowiedział, że "Senat z najwyższą starannością będzie starał się, w statutowym, regulaminowym czasie 30 dni, przeprowadzić cały proces legislacyjny, łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne".



KE ostro reaguje na ustawę dyscyplinującą sędziów. Jest list ws. powstrzymania się nad dalszymi pracami

Komisja Europejska ostro reaguje na ustawę dyscyplinującą sędziów. Jak ustalili nasi dziennikarze, wysłała list do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu z prośbą o powstrzymanie się od dalszych prac nad kontrowersyjnymi przepisami, które według wstępnej oceny Komisji, godzą w praworządność i są sprzeczne z wartościami Unii.



Akcyza na alkohol i papierosy jednak wzrośnie. Sejm odrzuca sprzeciw Senatu

Sejm opowiedział się za 10-proc. podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Tym samym odrzucił uchwałę Senatu, który podwyżkom się sprzeciwił. Tym samym 1 stycznia 2020 r. półlitrowa butelka wódki może podrożeć - jak obliczyło Ministerstwo Finansu - o ok. 1,4 zł, a paczka papierosów o ok. 1 złoty.



Tragedia w Szczyrku: Areszt dla podejrzanych o spowodowanie wybuchu

Bielski sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego dla trzech osób podejrzanych o spowodowanie wybuchu gazu w Szczyrku. W wyniku wybuchy zawalił się trzykondygnacyjny dom i zginęło osiem osób - w tym czworo dzieci. O zastosowanie wobec zatrzymanych aresztu tymczasowego wnioskowała prokuratura, prowadząca śledztwo w sprawie tej tragedii.

Dwa auta i mnóstwo sprzętu medycznego. W Szczecinie finał akcji KASZANKA 2.0

To fantastyczny wynik, absolutnie takiego rezultatu się nie spodziewałem - mówi nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, który zorganizował zbiórkę na rzecz placówki opiekującej się nieuleczalnie chorymi dziećmi. Paweł przyleciał z USA do Polski, żeby w piątek w Szczecinie przekazać Zachodniopomorskiemu Hospicjum dla Dzieci dwa samochody oraz stacjonarne i przenośne koncentraty tlenu. To już druga edycja akcji KASZANKA. Dzięki Wam udało się zebrać ponad 311 tysięcy złotych.



"Choinki pod choinkę" od RMF FM. W Lublinie rozdaliśmy Wam tysiąc drzewek!

Po czwartkowej wizycie w Warszawie nasz choinkowy konwój dotarł do Lublina. Na Placu Zamkowym rozdaliśmy Wam tysiąc zielonych choinek. Na Placu Zamkowym oprócz choinek i tradycyjnego Kolędowego Karaoke mieliśmy również okazję zobaczyć, jak powstaje ręcznie robiony stroik.

"Choinki pod choinkę" w Lublinie: Jak zrobić stroik RMF FM

Nasza choinkowa trasa powoli zbliża się do końca. Po wizycie w Lublinie pojedziemy jeszcze do Kielc i Rzeszowa, a finał akcji tradycyjnie odbędzie się w Krakowie.