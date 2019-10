Reporterzy RMF FM dotarli do pisma wysłanego z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do komend wojewódzkich, z którego wynikało, że wprowadzono nieformalny zakaz pracy policjantów w nadgodzinach. Powód? Brak pieniędzy. Po informacji RMF FM Komendant Główny Policji wycofał pismo. Były poseł PiS i współzałożyciel Ruchu Narodowego Artur Zawisza potrącił rowerzystkę. Co istotne, polityk usiadł za kierownicą nie mając uprawnień: prawo jazdy stracił w 2016 roku za jazdę pod wpływem alkoholu. Ministerstwo Finansów odniosło się do głośnej sprawy byłego bliskiego współpracownika Mariana Banasia, który - według prasowych doniesień - miał współpracować z mafią VAT-owską. Z Wielkiej Brytanii natomiast napływają kolejne informacje dot. śmierci 39 migrantów w ciężarówce: jedną z ofiar mogła być 26-letnia Wietnamka, a w śledztwie zatrzymano już cztery osoby. O wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w piątek, dowiesz się z naszego Podsumowania Dnia!

