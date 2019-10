Janusz Wojciechowski być może będzie musiał ponownie odpowiedzieć na pytania komisji PE, jego dzisiejsze przesłuchanie zostało uznane za mało konkretne. Tragicznie zakończyła się rodzinna awantura w Lidzbarku Warmińskim: 21-latek ranił żonę nożem, sam zginął w wypadku samochodowym. Polscy siatkarze, w swoim pierwszym meczu Pucharu Świata, rozgromili Tunezyjczyków. Kolejne oddziały szpitalne są zamykane z powodu braku lekarzy. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? Najważniejsze informacje dnia zebraliśmy dla Was w podsumowaniu dnia.

