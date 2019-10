W rejonie miejscowości Woplawki koło Kętrzyna w woj. warmińsko-mazurskim doszło do wypadku autobusu, którym jechało 31 osób, w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Pojazd wpadł do rowu.

Zdjęcie z miejsca wypadku / foto. KW PSP w Olsztynie /

Autobusem rejsowym z Kętrzyna do Srokowa podróżowało 31 osób. Wśród nich były dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Pojazd spadł z kilkumetrowej skarpy i przewrócił się na bok w miejscowości Woplawki.

/ Foto. KWP w Olsztynie /

Poszkodowanych zostało co najmniej 13 osób, które zostały przetransportowane do szpitala.

/ Foto. KWP w Olsztynie /

/ Foto. KWP w Olsztynie /

Rzeczniczka kętrzyńskiej policji Anna Baluta podała, że kobieta kierująca audi zaczęła manewr wyprzedzania. W tym czasie zaczął wyprzedzać ją autobus rejsowy wiozący dzieci i młodzież do szkoły. Doszło do zderzenia pojazdów w wyniku czego autobus zjechał do przydrożnego rowu.

/ Foto. KWP w Olsztynie /

Życiu rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Głównie są to stłuczenia, i otarcia. Helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie przetransportowano kierującą samochodem osobowym, który również brał udział w wypadku.

Dla osób, które nie odniosły żadnych obrażeń, władze Kętrzyna wysłały komunikację miejską.