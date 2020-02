Andrzej Duda podpisał ustawę ws. trzynastych emerytur. Zgodnie z nią emeryci i renciści każdego roku otrzymają dodatkowe świadczenie wysokości najniższej emerytury. W tym roku "trzynastki" wyniosą 1200 zł brutto, a większość z nich zostanie wypłacona w kwietniu. Również we wtorek siedem osób usłyszało zarzuty wz. z organizacją finału WOŚP, podczas którego doszło do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wśród podejrzanych jest członkini sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni. Koronawirus Covid-19 dotarł do kolejnych europejskich państw. Pierwsze przypadki zachorowań odnotowano we wtorek w Austrii, Chorwacji i Szwajcarii. Coraz bardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, gdzie bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 11. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? Sprawdź w specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM.

