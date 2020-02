Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury – przewiduje ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość "trzynastek" zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów / Tomasz Gzell / PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w hali widowiskowej Aqua Park w Żyrardowie.

Dzisiaj możemy być pewni, że i czternasta emerytura w 2021 r. zostanie wypłacona. Dzisiaj przyjął to rząd. Ustawa w tej sprawie oczywiście musi przejść przez parlament, rząd dzisiaj zatwierdził ten projekt i ustawa trafi teraz do parlamentu - mówił prezydent.



Jeżeli (ustawa) trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne. Zawsze powtarzam - dla mnie jest bardzo ważne, najważniejsze to, żeby moim rodakom podnosił się poziom życia - dodał.

Mam nadzieję, że będzie 14. emerytura, daj Boże potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne - oświadczył Duda.

Prezydent poinformował, że trwają obecnie prace nad dodatkowymi programami dla seniorów w zakresie ochrony zdrowia.

Zależy mi na tym, żebyśmy budowali takie państwo, gdzie senior szybko znajduje skuteczną dobrą pomoc medyczną, gdzie nie musi stać w długich kolejkach - oświadczył Duda.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Zgodnie z ustawą trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem ich finansowania będą pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.