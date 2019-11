"Jeśli raport CBA będzie niekorzystny, być może zadzwonię do prezesa NIK" - taką deklarację szef rządu Mateusz Morawiecki złożył w sobotę na antenie RMF FM. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem premier odpowiedział także m.in. na pytania dotyczące cen prądu, zrównoważonego budżetu czy obsady teki ministra sportu. Niedziela natomiast przyniosła istotną polityczną zmianę w obozie opozycji: Nowoczesną nie kieruje już Katarzyna Lubnauer. Zastąpił ją Adam Szłapka, który zapowiada "restart". Weekend pełen był emocji dla kibiców skoków narciarskich: w pierwszych w tym sezonie Pucharu Świata konkursach, przeprowadzonych w Wiśle-Malince, polscy skoczkowie dwa razy stanęli na podium - w sobotę wywalczyli trzecie miejsce w "drużynówce", w niedzielę trzeci w konkursie indywidualnym był Kamil Stoch. I na koniec świetna informacja ze świata muzyki: Viki Gabor triumfowała w Eurowizji Junior 2019. O tym wszystkim przeczytacie w przygotowanym specjalnie dla Was podsumowaniu najważniejszych wydarzeń weekendu.

Premier Mateusz Morawiecki, Viki Gabor, Kamil Stoch i Adam Szłapka / Karolina Bereza, Grzegorz Momot, Andrzej Grygiel, Wojciech Olkuśnik / RMF/PAP





Morawiecki o szefie NIK: Jeżeli raport CBA będzie niekorzystny, być może zadzwonię do Banasia

Pan Marian Banaś przyczynił się bardzo do usprawnienia systemu finansowego. Ja nie czytałem w szczegółach raportu, który został przygotowany przez CBA, w ten weekend mam zaplanowane to przeczytać. Jak będę miał wyrobiony pogląd w tej kwestii, to będę mógł coś więcej powiedzieć - tak w sobotę mówił premier Mateusz Morawiecki, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Na pytanie, czy zainterweniuje u prezesa Najwyższej Izby Kontroli , jeżeli raport o Banasiu będzie niekorzystny, odpowiedział: Jeżeli ten raport będzie niekorzystny, być może zadzwonię do prezesa - zadeklarował gość Krzysztofa Ziemca.

Szef rządu komentował też powtórzone sejmowe głosowanie ws. nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie miałem kłopotów, ale widziałem, że kłopoty mieli posłowie opozycji, jak i z naszej partii. Jest rzeczą naturalną, że w takiej sytuacji można powtórzyć głosowanie po to, żeby nikt nie miał tych kłopotów i tak się stało. Pani marszałek postąpiła w najbardziej właściwy sposób. Widziałem na przykład, że pani Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej podeszła do pani marszałek i sugerowała kłopoty. Widziałem wymachujących kartami posłów opozycji, którzy mówili, że są kłopoty z głosowaniem. Doszukiwanie się tutaj czegokolwiek niewłaściwego jest jak najbardziej nie na miejscu - powiedział premier Mateusz Morawiecki.





Mateusz Morawiecki: Jeśli raport CBA będzie niekorzystny, zadzwonię do pana prezesa Karolina Bereza /RMF FM

Premier o ministrze sportu: Toczymy rozmowy z dwiema kobietami

Toczone są teraz rozmowy z dwoma kandydatami - bardzo zaawansowane. Jak te osoby określą swoje zdanie, a my również się na kogoś zdecydujemy, to wtedy to przedstawimy. (...) Obecnie toczymy rozmowy z dwiema kobietami. Wszystko będzie jasne w ciągu dwóch tygodni - zadeklarował w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.



Adam Szłapka nowym szefem Nowoczesnej. "Dzisiaj mówimy: Nowoczesna restart"

Adam Szłapka staje na czele Nowoczesnej. O stanowisko przewodniczącego partii jej dotychczasowy sekretarz generalny walczył z Krzysztofem Mieszkowskim. Ostatecznie w głosowaniu na konwencji Nowoczesnej w Warszawie Szłapka uzyskał poparcie 66 delegatów, na Mieszkowskiego natomiast zagłosowało 41 działaczy.

Po wyborze Szłapka ogłosił, że "nadszedł ten moment, kiedy musimy się na nowo zdefiniować (...). Dzisiaj mówimy: Nowoczesna restart". Nie pozostawił również wątpliwości co do dalszej współpracy z Platformą Obywatelską. Dzisiaj drogą i w wyborach prezydenckich, i w kolejnych wyborach jest współpraca opozycji w ramach Koalicji Obywatelskiej czy rozszerzanie tej współpracy - oświadczył.

Katarzyna Lubnauer rezygnuje z przewodniczenia Nowoczesnej: Biorę odpowiedzialność za wynik wyborczy

Jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej biorę na siebie odpowiedzialność za wynik wyborczy i składam rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej - powiedziała Katarzyna Lubnauer podczas niedzielnej konwencji ugrupowania w Warszawie. Jak podkreśliła, zawsze uważała, że politykę powinno uprawiać się na poważnie i tak stara się postępować.



Wielki powrót Kamila Stocha w II serii! Jest podium!

Zwrot akcji podczas niedzielnego konkursu Pucharu Świata skoków narciarskich w Wiśle! Kamil Stoch, który po pierwszej serii zajmował odległe 12. miejsce, ale po drugim skoku zdołał awansować na trzecią pozycję. Wygrał Daniel Andre Tande.



Cieszę się, że po dwóch dobrych skokach wylądowałem na podium, bo równie dobrze po jednym dobrym skoku mogłem być poza trzydziestką - mówił Stoch.









Groźny upadek Piotra Żyły w Wiśle. Polak stracił przytomność

Niebezpieczny upadek podczas niedzielnego konkursu w Wiśle zaliczył Piotr Żyła. Po skoku na 119 metr Polak stracił równowagę i przewrócił się przy lądowaniu.



Polacy na podium, Kubacki najlepszy indywidualnie! Tak rozpoczęliśmy w Wiśle nowy sezon Pucharu Świata

Od miejsca na podium rozpoczęli polscy skoczkowie rywalizację w sezonie 2019/20 Pucharu Świata: w sobotnim drużynowym konkursie na skoczni w Wiśle-Malince Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wywalczyli trzecią pozycję.

Zwyciężyli Austriacy, na drugim miejscu uplasowali się Norwegowie.

W nieoficjalnym indywidualnym zestawieniu najlepszy rezultat uzyskał Dawid Kubacki.

Pierwsze konsekwencje wyroku TSUE. Co zrobi Kancelaria Sejmu?

Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpatrujący apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie po wyroku TSUE, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Sąd nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.

18-latek z Jaworzna, który zaatakował rodzinę, był pijany

Na poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 18-latka z Jaworzna w Śląskiem, który w sobotę nożem zaatakował swoich bliskich. Ranne zostały trzy osoby. Mężczyzna został zatrzymany.



"Wciąż słychać krzyk tych, których już nie ma". Apel papieża ws. broni atomowej

"Wykorzystanie energii atomowej do celów wojennych jest zbrodnią przeciwko człowiekowi i przyszłości", "będziemy za to sądzeni" - mówił papież Franciszek w Hiroszimie. Przy Pomniku Pokoju w miejscu wybuchu bomby atomowej wygłosił orędzie. Wcześniej w Nagasaki apelował do świata o wprowadzenie zakazu posiadania broni nuklearnej.

Michael Bloomberg wystartuje w wyborach na prezydenta USA

Były burmistrz Nowego Jorku, miliarder i filantrop Michael Bloomberg wystartuje w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Zapowiedział, że zrobi to, by "pokonać Donalda Trumpa i odbudować Amerykę".

Viki Gabor wygrywa Eurowizję Junior 2019! Zobacz jej występ!

Viki Gabor zwyciężczynią Eurowizji Junior 2019: 12-letnia wokalistka pokonała z piosenką "Superhero" młodych wykonawców z 18 innych krajów. Tym samym Polska drugi raz z rzędu triumfuje w tym międzynarodowym konkursie!

Gabor zanotowała w trakcie finałowego koncertu naprawdę świetny występ. Młodej wokalistce towarzyszyła na scenie Areny Gliwice trójka tancerzy i dwoje tłumaczy języka migowego. Było kolorowo i energetycznie.

Finałowy występ Viki Gabor - a także skróty pozostałych wykonań - możecie obejrzeć TUTAJ! >>>>

"Dumny z bycia psem" - czyli policyjny rap w roli głównej

"Wy mówicie na nas psy, bo lubimy sobie węszyć. Tam, gdzie dzieje się coś złego, to jesteśmy zawsze pierwsi. Mundur, pistolet, gaz i kajdanki jesteśmy jak skalpel, co usuwa chore tkanki" - tak zaczyna się policyjny rap, nagrany i napisany przez.... policjantów.