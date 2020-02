Trwa ostatni etap ewakuacji Polaków z chińskiego miasta Wuhan. 30 Polaków ma późnym wieczorem dotrzeć do Wrocławia. Po powrocie do kraju zostaną przewiezieni na oddziały zakaźne i poddani badaniom na obecność koronawirusa. 1 lutego Brytyjczycy obudzili się w nowej rzeczywistości - Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Samo wystąpienie z Unii nie kończy procesu brexitu, a rozpoczyna 11-miesięczny okres przejściowy, w czasie którego Londyn i Bruksela muszą zawrzeć szereg porozumień dotyczących przyszłych relacji. W stolicy Wielkiej Brytanii doszło do ataku nożownika, mężczyzna został zastrzelony przez funkcjonariuszy, wcześniej jednak ranił dwie osoby. Funkcjonariusze przyznali, że zdarzenie to "incydent o charakterze terrorystycznym". Co jeszcze wydarzyło się w ostatnich dniach? Najważniejsze wydarzenia zebraliśmy dla Was w Podsumowaniu Weekendu RMF FM.

REKLAMA