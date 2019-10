W sobotę odbył się pogrzeb Kornela Morawieckiego. Twórca "Solidarności Walczącej" spoczął w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Na tydzień przed wyborami politycy rozjechali się po kraju, by przekonywać do swoich programów. Bryan Bouffier okazał się najszybszy na trasach Rajdu Dolnośląskiego. Rekord Silesia Marathonu ustanowił Kenijczyk Kipmoletich Evams Tamui, który przybiegł na metę z czasem 2 godziny 21 minut i 37 sekund.

Kornel Morawiecki spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach

Trumna z ciałem Kornela Morawieckiego / Tomasz Gzell / PAP





W sobotnie popołudnie zakończyły się uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Sejmu VIII kadencji Kornela Morawieckiego, ojca premiera Mateusza Morawieckiego. Pogrzeb miał charakter państwowy. Kornel Morawiecki spoczął w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach obok premiera Jana Olszewskiego.



Kornel Morawiecki spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach W sobotnie popołudnie zakończyły się uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Sejmu VIII kadencji Kornela Morawieckiego, ojca premiera Mateusza Morawieckiego. Pogrzeb miał charakter państwowy. Kornel Morawiecki spoczął w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach obok premiera Jana... czytaj więcej

Neumann rezygnuje z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO-KO

Sławomir Neumann poinformował, że składa rezygnację z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO-Koalicja Obywatelska. Rezygnacja ma związek z opublikowanymi przez TVP Info nagraniami z jego udziałem.

W nagraniach z 2017 r. z rozmowy z lokalnymi działaczami partii znalazły się słowa, których głęboko żałuję. Wypowiedziane w emocjach, nie naruszają one w niczym prawa, są jednak sprzeczne z moimi wartościami i wartościami Platformy Obywatelskiej. Wiem, jak wysokie są standardy PO, dlatego rezygnuję z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO-KO - napisał Neumann w oświadczeniu.

Kaczyński: Nasze propozycje, to nie jest żaden powrót do socjalizmu

Jeżeli głosowanie wypadnie po myśli naszej formacji, to spór między programem, który realizujemy, a nicością, którą reprezentuje opozycja zostanie rozstrzygnięty - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w podkarpackim Krośnie na konwencji partii. Podkreślił, że ich propozycje programowe "to nie jest żaden powrót do socjalizmu".



Małgorzata Kidawa-Błońska: Polsce potrzebny jest polityczny detoks

"My Polacy jesteśmy tacy jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Polsce potrzebny jest polityczny detoks" - powiedziała w niedzielę podczas konwencji wyborczej w Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Dlatego - jak podkreśliła - ważny jest udział w wyborach.



Małgorzata Kidawa-Błońska: Polsce potrzebny jest polityczny detoks "My Polacy jesteśmy tacy jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Polsce potrzebny jest polityczny detoks" - powiedziała w niedzielę podczas konwencji wyborczej w Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Dlatego - jak podkreśliła - ważny jest... czytaj więcej

Adrian Zandberg: Skończymy ze "śmieciówkami" w sektorze publicznym

"Skończymy ze śmieciówkami w sektorze publicznym, zapewnimy ludziom, którzy pracują dla państwa godne płace" - zadeklarował lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. "Wprowadzimy zasadę, że startowa płaca w sektorze budżetowym będzie wynosiła 3500 zł, bo państwo nie może być najgorszym pracodawcą" - dodał.

Listerioza w mięsie w Holandii i Belgii. Nie żyją trzy osoby

W Holandii wybuchł skandal z mięsem, w którym wykryto bakterie listeriozy. Po spożyciu mięsa zmarły trzy osoby. Media informują również o kobiecie, która urodziła martwe dziecko. W Belgii masowo wycofywane są produkty holenderskiej firmy przetwórstwa mięsnego z Aalsmeer.



Listerioza w mięsie w Holandii i Belgii. Nie żyją trzy osoby W Holandii wybuchł skandal z mięsem, w którym wykryto bakterie listeriozy. Po spożyciu mięsa zmarły trzy osoby. Media informują również o kobiecie, która urodziła martwe dziecko. W Belgii masowo wycofywane są produkty holenderskiej firmy przetwórstwa mięsnego z Aalsmeer. czytaj więcej

Bryan Bouffier wygrywa Rajd Dolnośląski i zostaje drugim wicemistrzem Polski

Bryan Bouffier okazał się najszybszy na trasach 53 Rajdu Dolnośląskiego - Hotel Zieleniec. Dzięki zwycięstwu Francuz został drugim wicemistrzem Polski. Na ostatnim odcinku Bouffier okazał się najszybszy, za co zgarnął 5 dodatkowych punktów. W generalce Mistrzostw ma on 90 oczek, czyli tyle samo ile Sylwester Płachytka (2 w Rajdzie Dolnośląskim), ale dzięki wygraniu kończącego sezon rajdu tytuł wędruje do Francuza.



Bryan Bouffier wygrywa Rajd Dolnośląski i zostaje drugim wicemistrzem Polski Bryan Bouffier okazał się najszybszy na trasach 53 Rajdu Dolnośląskiego – Hotel Zieleniec. Dzięki zwycięstwu Francuz został drugim wicemistrzem Polski. Na ostatnim odcinku Bouffier okazał się najszybszy, za co zgarnął 5 dodatkowych punktów. W generalce Mistrzostw ma on 90 oczek, czyli tyle samo... czytaj więcej

Jest nowy rekord Silesia Marathonu! Ustanowił go Kenijczyk

Jest nowy rekord Silesia Marathonu! Ustanowił go Kenijczyk Kipmoletich Evams Tamui, który przybiegł na metę z czasem 2 godziny 21 minut i 37 sekund.



Jest nowy rekord Silesia Marathonu! Ustanowił go Kenijczyk Jest nowy rekord Silesia Marathonu! Ustanowił go Kenijczyk Kipmoletich Evams Tamui, który przybiegł na metę z czasem 2 godziny 21 minut i 37 sekund. czytaj więcej

"Po prostu Polska". Przed nami debata o sprawach światopoglądowych Michał Dukaczewski /RMF FM