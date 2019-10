"Skończymy ze śmieciówkami w sektorze publicznym, zapewnimy ludziom, którzy pracują dla państwa godne płace" - zadeklarował lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. "Wprowadzimy zasadę, że startowa płaca w sektorze budżetowym będzie wynosiła 3500 zł, bo państwo nie może być najgorszym pracodawcą" - dodał.

Adrian Zandberg podczas konwencji wyborczej Lewicy / Andrzej Grygiel / PAP

Podczas konferencji lewicy, której komitet tworzą SLD, Wiosna i Lewica Razem, Adrian Zandberg podkreślał, że w nowoczesnym państwie dobrobytu musi sprawnie działać edukacja i ochrona zdrowia. Nowoczesne państwo dobrobytu to państwo, które nie zawodzi obywateli tam, gdzie jest potrzebne - zaznaczył.



Dodał, że lewica chce zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do 7,2 proc. PKB. Nam zależy na tym, żeby nie zmuszać tych, którym zdarzy się choroba, żeby sięgali do prywatnej kieszeni i żeby stawali przed takim wyborem: albo mam pieniądze i mogę się leczyć, albo nie mam pieniędzy, więc umrę kilka bądź kilkanaście lat wcześniej - mówił.





Zandberg: Nie zgadzamy się na szantaż PiS Nie zgadzamy się na szantaż PiS, który proponuje: damy wam chleb za cenę wolności. Lewica to chleb i wolność - powiedział w Kędzierzynie-Koźlu lider partii Lewica Razem Adrian Zandberg. czytaj więcej

Adrian Zandberg podkreślił też, że państwo dobrobytu to państwo, gdzie instytucje publiczne działają na najwyższym poziomie, a to oznacza, że trzeba zainwestować w pracowników sfery budżetowej. Wprowadzimy zasadę, że startowa płaca w sektorze budżetowym będzie wynosiła 3500 zł, bo państwo nie może być najgorszym pracodawcą. Państwo nie może traktować swoich pracowników źle i ich wyzyskiwać, albo jak często się zdarza - zatrudniać ich na umowach śmieciowych. Skończymy ze śmieciówkami w sektorze publicznym, zapewnimy ludziom, którzy pracują dla państwa godne płace, prestiż, który jest im należny - dodał Zandberg.

Lewica to jest odpowiedzialne myślenie o przyszłości i nowych technologiach, o zielonej rewolucji, która zmieni naszą gospodarkę, zmieni nasz przemysł, ale to także myślenie o tym, żeby owoce tego wzrostu gospodarczego były rozdzielane w sposób sprawiedliwy, a to oznacza, żeby ten wzrost był odczuwany nie tylko w Warszawie, ale także w Tczewie - podkreślił lider Lewicy Razem.



