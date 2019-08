W czwartek Marek Kuchciński zapowiedział, że w piątek złoży rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu. To pokłosie afery, jaka wybuchła po ujawnieniu, że Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną i posłami PiS. Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 potwierdziły wspólny start w wyborach parlamentarnych. Prokuratura podała, że przyczyną śmierci Brunona Kwietnia był chorobowy krwotok wewnątrzczaszkowy podpajęczynówkowy, czyli rodzaj udaru mózgu spowodowany pęknięciem tętniaka. Andrzej Bargiel ogłosił cel swojej kolejnej wyprawy. Zamierza bez użycia tlenu wejść na najwyższy szczyt świata - Mont Everest, a następnie zjechać z niego na nartach. Patryk Vega opublikował w sieci zwiastun swojego nowego filmu.

Marek Kuchciński żegna się ze stanowiskiem marszałka

Marek Kuchciński żegna się ze stanowiskiem marszałka Sejmu. Zapowiedział, że jutro złoży rezygnację. To pokłosie afery, jaka wybuchła po ujawnieniu, że Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną i posłami PiS.



Kuchciński latał z rodziną znacznie częściej, niż to zadeklarował

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński znacznie częściej podróżował rządowym samolotem z rodziną, niż poinformowała kancelaria Sejmu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wynika to z analizy list pasażerów samolotów, którymi głównie na Podkarpacie latał polityk. O spisy wystąpiła Platforma Obywatelska.

Afera Kuchcińskiego. Kaczyński zapowiada nowe przepisy ws. lotów rządowymi samolotami

W krótkim czasie zostanie złożony projekt ustawy, który ureguluje w sposób "rygorystyczny", kto i w jakich okolicznościach może latać samolotami rządowymi - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak mówił, potrzebne jest skoordynowanie działalności kancelarii: premiera, prezydenta, Sejmu i Senatu.



Wspólny start PSL-u i Kukiz'15 w wyborach parlamentarnych

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 potwierdziły wspólny start w wyborach parlamentarnych. Nie może być tak, że Polacy będą wybierać albo starą prawicę, albo nową lewicę - mają też do wyboru, pierwszy raz chyba od wielu, wielu lat, formacje współpracujące, potrafiące się porozumieć mimo różnic - powiedział lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie jest tak, że zawarliśmy porozumienie tuż przed wyborami. Do podpisania porozumienia doszło przede wszystkim dlatego, że ja miałem okazję poznać pana prezesa - tłumaczył Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

Śmierć Brunona Kwietnia. Są wyniki sekcji zwłok

Są wyniki sekcji zwłok Brunona Kwietnia. Według prokuratury przyczyną śmierci mężczyzny był chorobowy krwotok wewnątrzczaszkowy podpajęczynówkowy, czyli rodzaj udaru mózgu spowodowany pęknięciem tętniaka. Ustalono także, że brak jest jakichkolwiek zmian urazowych w obrębie czaszki. Brunon Kwiecień był skazany za przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm.



Znamy cel kolejnej wyprawy Andrzeja Bargiela

Andrzej Bargiel - pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2 - ogłosił cel swojej kolejnej wyprawy. Zamierza bez użycia tlenu wejść na najwyższy szczyt świata - Mont Everest, a następnie zjechać z niego na nartach. Wyjazd do Katmandu zaplanował na 25 sierpnia.

Salvini za rozpisaniem nowych wyborów. "Nie ma już większości rządzącej"

Lider współrządzącej Włochami prawicowej Ligi, wicepremier Matteo Salvini opowiedział się za rozpisaniem przedterminowych wyborów parlamentarnych. W wydanej nocie oświadczył, że "nie ma już większości" rządzącej.

Oświadczenie Salviniego potwierdza głęboki rozłam w powołanej przed ponad rokiem koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, w której w ostatnich miesiącach doszło do licznych sporów i ostrych konfliktów.

Pierwszy zwiastun "Polityki" Patryka Vegi

Patryk Vega opublikował w sieci zwiastun swojego nowego filmu. "Polityka" trafi do kin już 4 września.