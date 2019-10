Wiceminister kultury Jarosław Sellin w Popołudniowej rozmowie w RMF FM odniósł się do protestów wyborczych złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak stwierdził minister: "Sprawdzamy tam, gdzie mamy ochotę sprawdzać". Sellin odpowiedział również na pytania dotyczące Literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. Brytyjska policja poinformowała o makabrycznym odkryciu pod Londynem: w zaparkowanej na terenie parku przemysłowego w hrabstwie Essex ciężarówce znaleziono zwłoki 39 osób. Szokujące fakty zostały odkryte podczas prokuratorskiego śledztwa ws. śmiertelnego wypadku podczas Rajdu Żuławskiego: kierowca był pod wpływem narkotyków. Kolejna zaskakująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ogłosił sukces zawieszenia broni w Syrii i poinformował o zniesieniu sankcji nałożonych w połowie października na Turcję. O najważniejszych dzisiejszych wydarzeniach przeczytacie w Podsumowaniu dnia w RMF FM.

Jarosław Sellin o protestach wyborczych PiS: Sprawdzamy tam, gdzie mamy ochotę sprawdzać

"Myślę, że pan też byłby zainteresowany pewnością i wiedzą 100-procentową, że rzeczywiście wygrał ten senator, który powinien był wygrać" - tak wiceminister kultury Jarosław Sellin odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość domaga się ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach do Senatu w sześciu okręgach.

Na uwagę Marcina Zaborskiego, że np. w okręgu nr 2, gdzie różnica w liczbie głosów zdobytych przez kandydatów PiS i Koalicji Obywatelskiej wyniosła jedynie nieco ponad 1000, ale tam partia Jarosława Kaczyńskiego nie domaga się ponownego przeliczenia głosów, bowiem wygrał jej kandydat, Sellin odpowiedział wprost: "Sprawdzamy tam, gdzie mamy ochotę sprawdzać".

Polityk PiS odniósł się także do dzisiejszej wizyty Grzegorza Schetyny w Strasburgu, gdzie lider PO rozmawiał z przedstawicielami Rady Europy o wynikach wyborów z 13 października: działanie Schetyny nazwał "bezczelnym donoszeniem na Polskę".

Marcin Zaborski pytał wiceministra kultury również m.in. o to, jak rząd uhonoruje niedawne przyznanie Oldze Tokarczuk literackiego Nobla.

"Myślę, że jak będzie jakaś okazja do spotkania, to na pewno kwiatami i gratulacjami" - odparł Jarosław Sellin.



Były szef Państwowej Komisji Wyborczej: Wydaje mi się, że nie ma innej możliwości niż uznać protesty wyborcze PiS za niezasadne

"Wydaje mi się, że nie ma innej możliwości niż uznać te protesty za niezasadne" - tak o protestach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dot. wyborów do Senatu w sześciu okręgach mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Jak wyjaśnił, skargi nie przedstawiają, według niego, wystarczających dowodów na nieprawidłowości, co jest wymagane w Kodeksie wyborczym.

"Twierdzenie, że jest dużo głosów nieważnych, a przeciwnik Prawa i Sprawiedliwości wygrał niewielką liczbą głosów, nie jest wystarczające, nie widzę tutaj związku przyczynowo-skutkowego" - podkreślił.

Hermeliński ocenił również, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie powinna podejmować decyzji ws. ważności wyborów z 13 października przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma wypowiedzieć się ws. niezależności polskiej Krajowej Rady Sądownictwa.

Właśnie KRS wskazuje kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Jak zauważył natomiast Wojciech Hermeliński: może okazać się, że legitymacja tej nowo powołanej Izby - wskazanej przez upolitycznioną KRS - zostanie podważona.

Kierowca prowadził pod wpływem narkotyków. Szokujące ustalenia ws. wypadku podczas Rajdu Żuławskiego

Kierowca był pod wpływem narkotyków. To z powodu jego nieostrożności doszło do wypadku. Znamy szczegóły prokuratorskiego śledztwa w sprawie tragedii podczas V Rajdu Żuławskiego. W wypadku, do którego doszło w połowie maja, zginął kierowca oraz jego pilot.



"Sąsiad zabił sąsiada". Kierowca, który śmiertelnie potrącił na pasach 33-latka, to mechanik. Sam przerobił BMW

Kierowca, który w niedzielę śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu na ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach, jechał nawet 130 km/h w terenie zabudowanym - poinformował dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Ograniczenie w tym miejscu to 50 km/h. Mężczyzna jest mieszkańcem ulicy Sokratesa, jest też mechanikiem - jego BMW było zmodyfikowane do tego stopnia, że policja ma wątpliwości, czy powinno zostać dopuszczone do ruchu. 33-latek zginął na miejscu, a jego 3-letnie dziecko trafiło do szpitala.

Makabryczne odkrycie pod Londynem. W ciężarówce znaleziono 39 ciał

W ciężarówce na terenie parku przemysłowego w hrabstwie Essex, w południowo-wschodniej Anglii, znaleziono zwłoki 39 osób - poinformowała w środę brytyjska policja. Kierowca ciężarówki został aresztowany.



Trump ogłasza sukces w Syrii i znosi sankcje nałożone na Turcję

Prezydent USA Donald Trump ogłosił zniesienie sankcji nałożonych na Turcję w połowie października - po rozpoczęciu przez siły tureckie ofensywy militarnej przeciwko kurdyjskim bojownikom w północnej Syrii.



Kuriozalna sytuacja w poznańskim sądzie. Policjanci poniosą konsekwencje

Wtorkowe popołudnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W II cywilnym wydziale odwoławczym trwa rozprawa. Do sali wchodzą dwaj uzbrojeni policjanci, tłumacząc, że przyjechali na interwencję i żądają dokumentów od przewodniczącej trzyosobowego składu sędziowskiego. Sędzia odmawia i wyprasza ich z sali. Funkcjonariusze podejmują jednak kolejną próbę w przerwie. Sami tłumaczą, że nigdy wcześniej nie działali w podobnej sprawie i wypełniają polecenia przełożonych.

Wyższe składki ZUS dla najlepiej zarabiających? Pomysł przepadł

Do kosza trafi pomysł wprowadzenia wyższych składek ZUS dla najlepiej zarabiających. "Uzgodniliśmy, że nie będziemy znosić limitu 30-krotności" - stwierdziła minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Limit polega na tym, że za zarobki powyżej 30-krotności średniej krajowej, czyli średnio powyżej 150 tysięcy złotych rocznie, nie odprowadza się składek ZUS.

Sondaż IBRiS dla "DGP" i RMF FM: W szkole powinna być prowadzona edukacja seksualna

Choć rodzice mają być głównym źródłem wiedzy o seksie, to w szkole powinna być prowadzona edukacja seksualna - wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.

79,4 proc. ankietowanych uważa, że zajęcia z edukacji seksualnej powinny być prowadzone w szkole. 46,5 proc. badanych jest zdania, że takie zajęcia powinny się odbywać już od podstawówki - najwięcej za takim rozwiązaniem optują osoby w wieku 25-29 lat. 32,9 proc. ankietowanych uważa, że o seksie należy uczyć dopiero od szkoły średniej.

Pomorskie: Gwałt na 3-latce. Zatrzymano sąsiada rodziny dziewczynki

Gwałt na 3-letniej dziewczynce w powiecie sztumskim na Pomorzu. W sprawie zatrzymano sąsiada rodziny dziewczynki. Zatrzymany nie przyznaje się do winy.



Szef bojówki kiboli Cracovii wpadł w ręce policji

Paweł Ł. - jeden z liderów bojówki pseudokibiców Cracovii - został zatrzymany w Warszawie. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd, bo nie stawił się do zakładu karnego.



Marieke Vervoort nie żyje. Multimedalistka igrzysk paraolimpijskich poddała się eutanazji

Nie żyje Marieke Vervoort - paraolimpijka, która zdobyła cztery medale igrzysk paraolimpijskich. Belgijka poddała się eutanazji.



Najdłuższy tunel w Polsce powstaje na zakopiance

Drogowcy przebili pierwszą nitkę tunelu pod Luboniem Małym na zakopiance. Ma to być najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Każda z dwóch nitek ma mieć ponad dwa kilometry. Około południa w środę, spotkały się ekipy drążące tunel jednocześnie od strony północnej i południowej. Wszystko trwało dwa lata, siedem miesięcy i 17 dni. Tunel jest gotowy, ale kierowcy będą mogli z niego skorzystać dopiero w pierwszej połowie 2021 roku. Nie można jednak wykluczyć, że stanie się to wcześniej.